Tehnološki sklop za uštedu novca mogao bi plaćati veći broj učitelja u školama

Kako su proračuni za obrazovni sektor pod većim pritiskom nego ikad, novi podaci pokazuju da bi jednostavni prelazak s tehnologije laserskog pisača na Epson poslovni tintni mogao otkriti vrijedne resurse.

Epson poslovna tintna tehnologija ima potencijal uštede u obrazovnom sektoru Zapadne Europe za 54 milijuna Kwh u potrošnji energije svake godine, smanjenje troškova za 6,2 milijuna eura, kao i smanjenje CO2 emisije za 18,5 milijuna kilograma i značajno smanjuje otpad pisača.

U kontekstu, ušteda 6,2 milijuna eura ekvivalent je financiranju preko 160 dodatnih učitelja osnovnih škola svake godine.2 Podaci IDC-a pokazuju da su u posljednje četiri godine Epson poslovni tintni pisači osigurali 56-postotni rast tržišnog udjela, pozicionirajući Epson s 29 posto ukupnog tržišnog udjela u Zapadnoj Europi.3 Ipak, još uvijek postoji ogroman potencijal za daljnjim prihvaćanjem tehnologije za organizacije koje bi imale koristi od ušteda koje mogu ostvariti.

Ako se nastavi zamah, potencijalno godišnje smanjenje CO2 je ekvivalent potrebnom upijanju 851.000 stabala godišnje.4 Ove uvjerljive uštede pokreću veće prihvaćanje tehnologije.

Phil Sargeant iz IDC-a, tvrtke za tržišnu inteligenciju, kaže: "Posljednjih godina primjećujemo porast u broju poslovnih tintnih pisača od proizvođača kao što su Epson i HP, te u manjoj mjeri Canon i Brother. Udio za tintne pisače povećava se gotovo dva posto godišnje. " Tintni su, dodao je, postali temeljni glavni izbor. "Sada je svaki treći uređaj prodan u uredskom okruženju poslovni tintni uređaj. Ako pogledate neka tržišta u Europi, prodor je čak 40%. "

Istraživanje Epson-a utvrdilo je da IT menadžeri i korisnici pisača u obrazovnom sektoru smanjuju troškove i to manjim brojem dodatnih nastavnih putovanja, prema 26 posto ispitanika u anketi, dok poboljšanja okruženja za učenje nisu moguća prema 33 posto ispitanika.5 Kritičnije, značajnih 39 posto reklo je da je ovo dovelo do nemogućnosti zapošljavanja više osoblja, a 24 posto ih je priznalo da je to dovelo do smanjenja osoblja. Istraživanje je također naglasilo da je 35 posto onih u obrazovanju pod pritiskom da poboljšaju svoju korporativnu društvenu odgovornost, ali proračunski pritisci onemogućavaju njih 26 posto.

"Napredna inovacija postignuta u posljednjem desetljeću znači da se prijelazom s naslijeđene laserske tehnologije na Epson poslovnu tintnu tehnologiju dokazala ušteda novca i zaštita okoliša, ali to omogućuje i fokusiranje na važnija područja poslovanja ili funkcije. Ostvarenje male promjene dijela opreme koja se često previdi može imati bitne ekonomske rezultate. Smanjivanje ukupnih troškova tiska i njegov utjecaj na okoliš, istovremeno s ljudskim blagodatima, su prednosti koje omogućuje naša tehnologija ispisivanja bez topline. Stvarni utjecaj ipak je u ostvarenim poslovnim ili koristima za ljude. U obrazovanju, naše inovacije se koriste za smanjenje utjecaja na okoliš, poboljšanje iskustva učenika i omogućavanje novih, pametnijih načina rada, uključujući korisnu preraspodjelu proračuna." , kaže Phelps. "