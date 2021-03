Teći će nam med i mlijeko nakon korone?

Američka središnja banka je već ispravila svoje prognoze gospodarskog rasta za ovu, 2021. i doista značajno povisila očekivanja: još koncem prošle godine se očekivalo kako će se s cjepivom konačno obuzdati pandemija i kako će gospodarski rast SAD-a iznositi 4,2%.

Obzirom na brzinu cijepljenja građana, Fed sad procjenjuje kako će ovo najveće gospodarstvo svijeta ove godine narasti za 6,5%. Već se osjeća oporavak i tržišta rada: doduše koncem veljače je stopa nezaposlenosti bila 6,2% i u apsolutnim brojkama je još uvijek oko 9,5 milijuna radnih mjesta manje nego početkom 2020. Ali do konca godine stopa nezaposlenosti neće biti isprva procijenjenih 5%, nego 4,5%. To nipošto nije stopa od 3,5% kakva je bila prije pandemije, ali svakako ide u tom smjeru. Jer ekonomisti već i stopu od 3% smatraju praktično "punom" zaposlenošću gdje ne rade samo osobe koje zapravo niti ne žele raditi iz bilo kojih razloga.

Predsjednik vijeća Feda Jerome Powell to smatra neminovnom posljedicom golemog paketa potpore gospodarstvu koje je odobrila američka vlada, ali ipak i dodaje kako taj optimizam ovisi o razvoju pandemije: "Od siječnja je pao broj novozaraženih, hospitaliziranih i preminulih i broj cijepljenih nam daje nadu u povratak normalnim okolnostima kasnije tijekom ove godine", kaže Powell.

Stopa rasta i po 28%

Ali - to nije posve sigurno i zapravo se ne zna, što se još može dogoditi. Zato će i Fed nastaviti svojom politikom praktično "besplatnog" novca eskontnom stopom od 0 do 0,25%, a nastavlja i intervencijom u tržište državnih obveznica otkupom u volumenu od 120 milijardi dolara mjesečno. Powell je svjestan kako takva poplava novca - ako se gospodarstvo doista brzo oporavi - neminovno vodi u inflaciju, ali o tome će Fed razmišljati tek kad se pojave i jasne naznake kako se gospodarstvo već "usijalo".

Sličan optimizam se čuje i iz drugih država gdje se postupak cijepljenja odvija mnogo uspješnije nego u EU-u. I Velika Britanija očekuje velik preokret već u mjesecima koji dolaze, makar ona ima mnogo toga što treba nadoknaditi: BDP Velike Britanije se prošle godine smanjio za 9,9% - usporedbe radi, gospodarstvo prostora EU-a je zabilježilo recesiju od "samo" 6,8%.

Zapravo i u Njemačkoj vlada golemi optimizam za "doba poslije": institut Prognos je ovdašnjem gospodarstvu najavljivao rast od barem 3,9%, a u nekim sektorima čak astronomsku eksploziju poslovanja. U gastronomiji bi rast već ove godine mogao biti 28%, ali i u nekim sektorima industrije bi rast bio oko 7% - u automobilskoj industriji čak 15%.

Beznadno se kasni...

No to je prognoza koju je ovaj institut dao još prije tri mjeseca kad nitko, pa ni ekonomski stručnjaci nisu mogli vjerovati kako će biti toliko propusta političara i grešaka u postupku cijepljenja građana. Još uvijek se vjeruje kako će njemačko gospodarstvo žestoko "potegnuti" kad se pandemija obuzda, ali je sve manje onih koji se, obzirom na trenutne okolnosti, uopće usuđuju prognozirati kad će to biti i koliki će onda ispasti rast ove godine.

Jer tu se još uvijek vuče teško breme iz "doline suza" u koju smo zapali zbog ove pandemije: tvrtke koje bi po svim zakonima tržišta zapravo već odavno trebale biti u stečaju, ali su političkom odlukom dobile odgodu zbog korone. Takvih je sve više kako odmiču mjere protiv širenja pandemije, a nadati se kako će i takve, zapravo propale firme nakon korone zabilježiti dvostruki ili trostruki rast je nada koja se protivi matematičkoj logici. Dva ili tri puta nula je još uvijek nula.

Ipak i makar je teško u ovom, sad već trećem valu pandemije i najavama novog lockdowna i zabrana - dok je još uvijek u Njemačkoj cijepljeno tek desetak milijuna od 83 milijuna građana ove zemlje - zadržati dašak optimizma, za njega ipak ima mjesta. Kapaciteti postoje, na sreću je i broj žrtava ove pandemije jedva uopće primjetan i za tržište rada i za kupovnu moć građana tako da se može reći kako je gospodarski rast "siguran kao amen u crkvi". Ali treba još proći ovu kalvariju.