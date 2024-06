Taking on Taylor Swift na TLC-u

Ovo je okosnica dokumentarnog specijala „Taking on Taylor Swift" koji je na TLC programu od 19. lipnja u 21:00 h.

Tužba iz 2017. godine, koja je okončana i odbačena 2022. godine, tvrdila je da je refren Swiftinog hita "Shake It Off" ('cause the players gonna play, play, play...") direktno preuzet iz pjesme iz 2000. godine, "Playas Gon' Play", koju su napisali Hall i Butler, i koju je proslavio girl band 3LW. Prvi put od podnošenja tužbe, Hall je ekskluzivno razgovarao sa CNN-om, zajedno sa svojom odvjetnicom Marinom V. Bogorad, o njihovom iskustvu u suočavanju sa neospornim divom muzičke industrije.

Taking on Taylor ispituje pravne, etičke i kulturne osnove ovog slučaja i sličnih tužbi podnesenih protiv nekih od najvećih pop zvijezda svijeta. Specijalni program donosi uvide autora pjesama Taylor Parks i Kandy Burus, kao i provokativna zapažanja kritičara i novinara poput Shirley Halperin (Los Angeles Magazine), Sydney Madden (NPR) i Mikaela Wooda (Los Angeles Times).

Za CNN-ov odjeljak FlashDocs, Eric Johnson je izvršni producent, a Emily Taguchi je producentica i voditeljica. Odjeljak vodi Katie Hinman, potpredsjednica za razvoj programa za CNN Worldwide.