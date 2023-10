Svjetski poznati fotograf otkriva tko je njegov najvjerniji pratitelj

Goran Jović pravo je oličenje svima dobro poznate izreke „sve se može kad se hoće". Unatoč brojnim poslovnim i privatnim obavezama, koje uključuju putovanja u daleke zemlje, cjelodnevna fotografiranja raznih događaja, a kako se od nedavno našao u ulozi oca, i brigu o malom djetetu, Goran i dalje pronalazi vremena za trening i brigu o vlastitom zdravlju.

Osim fotografije zahvaljujući kojoj je proputovao svijet te osvojio više od 30 međunarodnih nagrada, uključujući i onu National Geographica, Goran oduvijek gaji i strast prema tjelovježbi. Završivši kineziološki fakultet, Goran se u rodnom Imotskom zaposlio kao učitelj tjelesnog, kako bi one najmlađe naučio važnosti o tjelovježbi i zdravom načinu života. Goran kaže kako je balansiranje privatnog i poslovnog života izazovno, no u tome mu pomaže njegov najvjerniji pratitelj - HUAWEI WATCH GT 4 pametni sat.

„Imao sam priliku nositi razne HUAWEI pametne satove, no WATCH GT serija mi se uvijek najviše svidjela zato jer je riječ o sportskoj seriji. Lagan je, ne opterećuje zglob šake, ne smeta mi niti kada spavam i baš imam osjećaj kao da je moj suputnik", otkriva Goran.

HUAWEI WATCH GT 4, najnoviji predstavnik spomenute serije satova, sadrži ažurirane funkcije cjelodnevnog upravljanja zdravljem, 100+ sportskih načina rada te brojne druge funkcije koje olakšavaju Goranovu svakodnevnu rutinu.

„Kada sam u planini, uključim mode planinarenje s uključenim GPS signalom kako se ne bih izgubio. Dodatno, tu je i Huaweijev servis karata po imenu Petal Maps koji je također dostupan na prekrasnom, velikom zaslonu sata, a sučelje je vrlo jednostavno za snalaženje. Cijelim putem me prati glasovni asistent koji me podsjeća na prijeđenu kilometražu, a u svakom trenutku mogu provjeriti i broj potrošenih kalorija te puno drugih stvari, što je uvijek super motivacija za nastaviti dalje. Odustajanje jednostavno nije opcija. Ako me netko nazove, mogu se javiti te razgovarati putem ugrađenog mikrofona, a tu su i brzi odgovori na poruke te prikaz svih pristiglih notifikacija. Dodatno, sat mi nudi i ostale korisne funkcije za boravak u prirodi poput kompasa, svjetiljke i vremenske prognoze.", oduševljeno nam je rekao Goran.

Što se tiče upravljanja zdravljem, HUAWEI WATCH GT 4 podržava cjelodnevno praćenje otkucaja srca, zasićenosti kisika u krvi, prati razinu stresa te kvalitetu sna.

„WATCH GT 4 ukazuje na razinu zasićenosti kisika u krvi što mi je važno prilikom fizički zahtjevnih dionica putovanja, broji potrošnju kalorija, podsjeća me da pijem dovoljno vode i u potpunosti se mogu osloniti na njega, čak i u najzahtjevnijim vremenskim uvjetima. Kada se probudim, pogledam detaljnu analizu te ocjenu svog sna, a WATCH GT 4 mi daje i korisne savjete za poboljšanje sna. Uz to, sat prati moje disanje u snu i javlja ukoliko detektira nepravilnosti", naglašava Goran.

S obzirom na njegovu profesiju, Goranu je estetika važna, posebice kod odabira kadra te uređivanju fotografija, stoga mu je važno i kakav sat nosi.

„Osim funkcionalnosti, dodatno bi istaknuo i dizajn. Sat je super atraktivan i paše uz svaki outfit, bio on sportski, casual ili business. Huawei je zaista pogodio s Fashion Forward smjerom dizajna te je stvorio sat koji je kombinacija visoke tehnologije i mode. Uz to, baterija mu traje i do 2 tjedna pa do novog punjenja čak i zaboravim gdje sam zadnje odložio punjač", rekao je Goran.

„WATCH GT 4 kompatibilan je sa svim iOS i Android uređajima, a podržava i Stay fit aplikaciju koja može pomoći u brizi o vlastitom zdravlju. Sat također sadrži značajku praćenja aktivnih kalorija, pasivnih kalorija, kao i kalorijskog deficita, što će svim ljubiteljima tjelovježbe, kao i onima koji se trude to postati, uvelike olakšati sve avanture i izazove svakodnevice. Ako mogu ja, mogu svi.", rekao je Goran sa smiješkom završivši tako ovaj vrlo ugodan intervju.