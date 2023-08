Svjetske zvijezde donose megahitove na Krk

Svjetska glazbena elita sletjet će na zlatni otok Krk i na Sea Dance in Exile donijeti megahitove, za najveći ljetni party kolovoza! Velika trojka - francuska globalna senzacija Willy William, brazilski DJ superstar Alok i house velemajstor Fedde le Grand od 17. do 19. kolovoza žarit će i paliti u malinskom Diamond Clubu svojim najvećim adutima kao što su „Mi Gente", „Put your Hands up for Detroit" i „Don't Say Goodbye" i mnogi drugi, koji su na streaming platformama nadmašili impresivnih 10 milijardi slušanja i pregleda! Povoljnije ulaznice za Sea Dance In Exile u ponudi su najkasnije do petka 11. kolovoza u podne.

Sea Dance in Exile odzvanjat će u ritmu najzaraznije i jedne od najvećih ljetnih himni svih vremena, "Mi Gente" dueta glazbenog čarobnjaka Willy Williama s J. Balvinom. Megahitčina „Mi Gente", danas broji "samo" 3.2 milijardi pregleda na You Tubeu, 1.3 milijarde streamova na Spotifyu, uz #1 mjesto na Spotify Global 12 uzastopnih tjedana, dok je istovremeno harala i vrhovima top lista u preko 55 zemalja svijeta. Singl je također bio najtraženiji na platformi Shazam širom planete i to nevjerojatnih 11 tjedan zaredom. Genijalan "EGO", koji je Willyja lansirao u zvijezde, također je član "Kluba milijarda", a hitovi poput "Trompeta", "La La La", "Enchante", "Goodbye" s Jasonom Derulom, Davidom Guettom i Nicki Minaj, zatim „Solo" - plod suradnje sa slavnim Will.i.amom & Lali, ali i nedavno objavljeni dance klasik u novom ruhu "Boom, Boom, Boom" s najuspješnijom nizozemskom grupom svih vremena, Vengaboys, zapalit će plesni podij najboljeg kluba sjevernog Jadrana

I jedan od najvećih DJ-eva i producenata današnjice, brazilski dance master Alok, čiji hitovi broje preko 5 milijardi streamova globalno, uzburkat će hrvatsku obalu. Kombinacijom Brazilian bassa, housea i dance pop hitova koji su zaludjeli svijet kao što su „Don't Cry For Me" s Jasonom Derulom, „In My Mind" s Johnom Legendom, „Don't Say Goodbye" s Tove Lo i Ilkay Sencan, „Work With My Love" s Jamesom Arturom, kao i „Hear Me Now", ludi ljetnji ples je garantiran. Fanovi će partyjati i uz singlove „ Deep Down" i remix teme iz Netflixove hit serije "Squid Game", koji su već upisani u povijest glazbenog Olimpa.

A kakva bi to najveći party sjevernog Jadrana bio bez stare škole, prekaljenog veterana svjetske house scene, Fedde Le Granda. DJ superstar koji godinama trese podije širom svijeta, čovjeka čiju je glazbu kraljica popa Madonna osobno koristila za promociju svoje čuvene "Sticky and Sweet" turneje, i koji je na njezin zahtjev remiksirao hit "Give It to Me", ne treba puno predstavljati. Fantastični Nizozemac brojnu će publiku klasicima poput „Put your Hands up for Detroit", „Let me Think about It", "All Over the World", baš kao i prošlogodišnjim hitom „Let the Groove Be" odvesti na put u neslućene daljine i neke nove dimenzije i idealno zaključiti tri dijamantna seta spremna za otok Krk.

Sea Dance in Exile na otoku Krku

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalna edicija pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održana od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Viiita i Vanjanje. U petak 18. za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominique, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.

Regularne i VIP ulaznice dostupne su unutar sustava Entrio, a po povoljnijim cijenama mogu se kupiti do petka, 11. kolovoza u podne.

Sea Dance in Exile, od 17. do 19. kolovoza 2023., realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice.