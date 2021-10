Svjetska diva Sumi Jo na pozornici Lisinskog

Sumi Jo je „ikona" svjetskih opernih pozornica i jedna od najpoznatijih koloraturnih sopranistica današnjice! Nimalo ne iznenađuje što je svaki susret s raskošnim glasom, snažnom umjetničkom osobnošću, muzikalnošću i profinjenim vokalnim umijećem ove pjevačice za sve ljubitelje vokalne umjetnosti i opere izniman doživljaj. Njezin predivan glas kristalne čistoće i jedinstvene, prepoznatljive boje, kao i bogatstvo repertoara - od ranobaroknih majstora, vrhunaca opernog stvaralaštva 19. i 20. stoljeća do skladbi suvremenih skladatelja, pa čak i popularne i crossover glazbe - čini je miljenicom i rado viđenom gošćom najpoznatijih svjetskih glazbenih pozornica.

Otkad je diplomirala na Konzervatoriju Akademije Santa Cecilia u Rimu i debitirala kao Violetta u Traviati, sudjelovala je u velikim opernim projektima na gotovo svim paralelama i meridijanima, od Hamburga do Rio de Janeira, od Pariške opere do Buenos Airesa, od njujorškog Metropolitana do Bečke državne opere. Treba spomenuti i Grammyjem nagrađene zvučne zapise opere Krabuljni ples pod vodstvom Herberta von Karajana ili njezine interpretacije u zvjezdanoj postavi opere Žena bez sjene pod ravnanjem sir Georga Soltija uz Plácida Dominga.

Sumi Jo ove godine slavi 35. godišnjicu svojega umjetničkog rada i u sklopu proslave održat će veliku svjetsku turneju: „Jako sam počašćena što mogu reći da europski dio turneje počinje upravo u Zagrebu, u Lisinskom. Stvarno sam sretna zbog toga i to mi je vrlo važno."

U suradnji s maestrom Ivom Lipanovićem, temperamentnim i punokrvnim glazbenikom koji je u svojoj blistavoj karijeri ostvario niz opernih izvedbi i koncerata s najvećim hrvatskim i svjetskim opernim zvijezdama, nastup Sumi Jo bez sumnje je prvorazredni glazbeni događaj i jedinstvena prilika za susret s pjevačkom legendom koja oduševljava publiku i kritiku diljem svijeta. „Vrlo sam uzbuđena što ću raditi sa sjajnim dirigentom Ivom Lipanovićem i nevjerojatnim baritonom Ljubomirom Puškarićem. Zamolila sam ga da mi pošalje note jedne hrvatske pjesme koju bih voljela izvesti u Lisinskom", izjavila je diva uoči nastupa.

Njezino je gostovanje ostvareno u suradnji s Veleposlanstvom Republike Koreje u povodu obilježavanja 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Koreje. Veleposlanstvo Republike Koreje tom prigodom organizira niz događaja u Hrvatskoj koji će se održati tijekom studenoga: Korejsko-hrvatski poslovni forum, Tjedan korejskoga filma te online kulinarsko natjecanje Hansik i dr. Više informacija dostupno je na službenoj stranici Veleposlanstva Republike Koreje u Republici Hrvatskoj.