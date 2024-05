Them Moose Rush u Vintageu

Glazbeni trojac Them Moose Rush na krilima hvaljenog četvrtog albuma "Zepaxia" stiže pred zagrebačku publiku ovoga četvrtka! U Vintage Industrial Baru nastupit će nakon hvaljene europske turneje, a ulaznice za koncert možete nabaviti u sustavu Entrio, Dirty Old Shopu, Grif baru te Vintage Industrial Baru.

Bend je albumom "Zepaxia", koji sadrži 16 pjesama, osvojio domaću, ali i stranu kritiku. Dok jedni ističu kako je Them Moose Rush "rock bend svjetske veličine i kvalitete", drugi pak kažu kako jako dobro sviraju te će vam to "pokazati pjesmama gotovo religioznom predanošću položenima na oltar vještine sviranja, dakle ispunjenima zeznutim rifovima, neparnim ritmovima, stankama iz zasjede, promjenama tempa i - jer se može - djelićima neobuzdane sirove buke".

Nedavno su objavili i "Old Bones", novi singl i video s albuma "Zepaxia". Video je djelo dugogodišnjeg suradnika benda Dinka Šimca (Beyond Pines Films), a u spotu glumi Miran Katar. Katar nije novost u spotovima Them Moose Rusha, a upravo najnoviji video otkriva kako lik kojeg je on utjelovio svojom pisaćom mašinom kreira svijet oko sebe.

Nakon europske turneje vraćaju se pred domaću publiku, gdje će osim novog albuma predstaviti i presjek svojih dobro poznatih pjesama. Na pozornici Vintage Industrial Bara pridružit će im se kolege Rens Argoa i Melewai.