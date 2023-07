Svijet trese pink groznica

I to smo dočekali, Barbie styling nosimo ovog ljeta! S razlogom jer svijet je osvojila pink groznica. Od ovog tjedna u kina u Hrvatsku stiže najiščekivaniji filmski hit - Barbie. Dobro prepoznata barbie pink boja preplavila je trgovine, billboarde i ekrane, a inspirirala je milijarde žena da ljeto iskoriste za najupečatljivije outfite u barbie stilu. Moderna Barbie Margot Robbie na svjetskoj turneji promovira film, a sve vezano za njezin styling pomno prate lifestyle rubrike. Glumica i njezin stilist podignuli su barbie stil na novu razinu izborom stajlinga na promotivnoj turneji filma i rekreirali ikonske outfite najpoznatije lutke tijekom godina.

Svi žele znati kako iskopirati outfite Margot Robbie, ali savršenog stylinga nema bez savršene frizure. I dok u filmu možete uživati u blonde kreacijama, pitali smo našu poznatu hair stilisticu Katicu Topčić, kreativnu direktoricu salona Fabula de Forma kako napraviti najpoznatije barbie frizure. Uz ove savjete, nepogrešivo ćete dobiti prepoznatljivu barbie frizuru koja će doniminirati ovog ljeta.

Izabrali smo pet najupečatljivijih frizura koje je Margot pokazala i na crvenom tepihu...

Barbie ponytail i opuštena pletenica

Barbie ponytail već je niz godina u prvom planu, a popularizirale su ga zvijezde poput Ariane Grande i Hailey Bieber, a stvoren je za sve prilike. Bilo da se radi o svakodnevnom looku ili posebnoj večernjoj prigodi, s klasičnim barbie ponytailom ne možete promašiti. U čemu je onda tajna kako da izgleda savršeno? „Za ovaj rep važno je svezati kosu niže na potiljku, čvrsto ga vežemo s gumicom, omotamo kosu oko gumice, a rep natapiramo kako bi dobili bogatiji efekt i veći volumen. Za styling koristimo Doo Over i powder puff za volumen, blago počešljam kako bi izgledalo zaglađeno, a opet stalo pufasto", savjetuje Katica Topčić.

Opuštena pletenica prilično je jednostavna opcija za užurbane dane, a kako bi ona ostala postojana, tajna je u volumenu. „Za opuštene pletenice potrebno je staviti puno Body Builder pjene, zatim isfenirati kako bi se aktivirao volumen. Kosu lagano treba svezati iza uha s gumicom koju ćemo kasnije skinuti i na dužinu repa staviti puno powder puff praha da dobijemo puno volumena bez češljanja kako bi rep ostao voluminozniji. Podijelimo rep u tri sekcije i napravimo klasičnu pletenicu, svežemo prozirnom gumicom te izvučemo male dlake po repu kako bi izgledala messy. Gumicu kod uha odstranite malim škaricama".

Da vidimo kako to radi Barbie sama, a kako druga ekipa:

Polurep

„Za polurep savjetujem nanijeti Anti Gravity u spreju u velikoj količini za puno volumena, osušiti kosu te naviti kosu na velike viklere i ostaviti da se ohladi. Kad skinemo viklere, lagano ju raščešljamo te skupimo kosu u mali polurep šivanjem ili gumicama odnosno kosnicama", kaže Topčić.

Valovi u kosi idealni za ljeto

Jedna od najpopularniji ljetnih frizura su klasični beach valovi s kojima je nemoguće pogriješiti. Kroz nekoliko jednostavnih koraka postići ćete savršene valove ovog ljeta. „Kosu pripremimo s kombinacijom Body Buildera i Anti Gravityja koje nanosimo na mokru kosu, zatim kosu osušimo do kraja te podijelimo na četiri sekcije te sekciju po sekciju pritišćemo peglicom za sirena valove. Kada smo iscrimpali cijelu kosu, koristimo Session.Spraxy flex te Shimmer Blonde".

Nadolazeći filmski hit dokazao je i da su ružičasta i platinasta boja kose sve popularnije u svijetu ljepote i mode. No, prije upuštanja u eksperimente, idealno je posavjetovati se sa stručnjakom. „Za barbie boju kose koristimo najsvjetlije platinaste nijanse, ja bih koristila naše najnovije Blonde High.Lift by Kevin.Murphy koje su kao stvorene za Barbie boju. Koristila bih Olaplex za očuvanje i sjaj kose, a savjet je da uvijek odete kod frizera s obzirom na to da je plava boja najzahtjevnija boja za održavanje, a da kosa pritom ostane zdrava".

Naravno, outfit ne bi bio potpun bez barbie manikure pa je tako ružičasta boja popularan ukras na noktima i ovog ljeta. „Za Barbie nokte imamo savršenu Shellac HOT POP PINK nijansu, a za male Barbie princeze koristimo EQUAVE šampon i regenerator u spreju sa zaštitom od sunca kako bi se naše male barbike lakše raščešljavale".