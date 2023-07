Dugotrajna cvjetna čarolija uz pelargonije

Uz malo kreativnih ideja i priprema, spremne su i čekaju da ljubiteljima ovih čudesnih cvjetova pruže posebnu poslasticu. Stručnjaci iz inicijative Pelargonium for Europe pripremili su brze i jednostavne ideje za uljepšavanje doma uz pomoć osušenih pelargonija.

Ideje s prešanim cvjetovima i listovima pelargonija

Možete stvoriti prekrasna umjetnička djela s prešanim cvjetovima i listovima pelargonija. Debela knjiga idealna je za prešanje. Stavite upijajući papir ili fotokopirni papir između stranica knjige i cvijeća kako biste spriječili promjenu boje ili uvijanje stranica knjige. Ako je imate, možete koristiti i prešu za cvijeće. Savjet: Uvijek koristite svježe, neoštećeno cvijeće kako bi nakon sušenja zadržalo svoju izvornu boju i strukturu. Pri prešanju pazite da se cvjetovi ne dodiruju jer će se u suprotnom prilikom sušenja zalijepiti.

Ručno izrađena čestitka s prešanim pelargonijama je sama po sebi lijepa ideja za poklon. Što mislite o srcu od crvenih i ružičastih latica na bijeloj kartici, na primjer? Ili pomno pripremljena zbrka jarko crvenih cvjetova i zelenih listova na bež papiru? Kombinirajte različite vrste papira ili dodajte ukrasne obrube ili pisane čestitke. Ne postoje kreativna ograničenja pri osmišljavanju vaših motiva. A kako biste očuvali svoje umjetničko djelo, jednostavno uokvirite čestitku.

Savjet: možete kupiti gotove prazne čestitke ili ih možete sami izrezati. Ovo je dobra ideja ako želite posebnu boju ili format. Akvarel papir je savršen za DIY čestitke sa suhim cvijećem. Deblji je i bolje upija od standardnog papira zbog svojih pamučnih vlakana. To znači da ne postaje valovit tako brzo. Također ima prekrasnu strukturu koja ga čini vrjednijim.

Stakleni okviri s prešanim cvjetovima pelargonija čineromantičan zidni ukras i odličan su način da uživate u ovom šarenom cvijeću tijekom cijele godine. Također se mogu prenamijeniti kao stakleni podmetači.

Ideje sa sušenim mirisnim pelargonijama

Mirisne pelargonije nadahnjuju raskošnim spektrom aroma. One se kreću od jabuke, breskve ili limuna do đumbira, mente, kokosa i čokolade do ruže ili jorgovana. Osušeni listovi odišu mirisom pa u njima možete uživati tijekom cijele godine, primjerice uz ovu jednostavnu ideju: napunite ukrasne staklene posude s odrezanim stabljikama pelargonija i rasporedite ih jednu pored druge na prozorsku dasku. Aromatične biljke će se trajno čuvati u svojim posudama. Osušeni listovi mirisne pelargonije idealni su za punjenje vrećica. Ako na vrećici izvezete i oblik lista pelargonije to će biti prekrasan mali dar. Veliki izbor aroma znači da postoji savršen miris za svaki ukus. Savjet: Pelargonije s aromom limuna ili naranče smatraju se učinkovitim sredstvom protiv insekata. Vrijedi ih isprobati.

Za više dekorativnih ideja i informacija o pelargonijama posjetite pelargonium-for-europe.com/hr/. Njihovo korištenje je besplatno uz odobrenje od strane inicijative "Pelargonium for Europe".