"Svibanj je bio 0,63 stupnjeva Celzijevih topliji od prosjeka za taj mjesec izmjeren od 1981. do 2010. godine i time je svibanj 2020. najtopliji od početka mjerenja", objavio je Copernicus u priopćenju u petak.

Svibanj 2020. tako je premašio po temperaturama mjesec svibanj u 2016., odnosno 2017., navodi Copernicus.

Najviše temperature izmjerene u odnosu na normalne, pa čak "vrlo normalne" bile su one u Sibiru gdje je temperatura u svibnju bila prosječno 10 stupnjeva Celzijevih iznad normale.

Na sjeverozapadu te regije, pucanje leda na rijekama Ob i Jenisej nije nikada počelo tako rano otkako se provode mjerenja, piše Copernicus.

Proljeće je bilo osobito blago u velikom dijelu artičke regije, napose na zapadu Aljaske, ali bilo je blago i na Antarktici.

Na svjetskoj razini, europska agencija Copernicus ističe da je proteklih 12 mjeseci (od lipnja 2019. do svibnja 2020.) jednako periodu najtoplije godine od početka mjerenja, a to je bilo od listopada 2015. do rujna 2016., s temperaturom 0,7 stupnjeva Celzijvevih iznad normale.

Zbog globalnog zatopljenja izazvanog emisijama plinova s učinkom staklenika, a za što je odgovoran čovjek svojim djelovanjem, planet je već topliji za 1 stupanj Celzijev od preindustrijske ere.

Ta činjenica izazvala je niz drugih ekstremih meteoroloških promjena kao što su velike vrućine, suše i poplave.

Godina 2019. bila je druga najtoplija godina u svijetu, nakon 2016., a stručnjaci očekuju da prosječna globalna temperature dosegne novi rekord u idućih pet godina - 2020. do 2024.