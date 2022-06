Svaka žena treba osobnog asistenta

Ako riječ multitasking možemo sebično dodijeliti jednom spolu, onda su zasigurno - žene.

Sklone preuzimanju velike količine obaveza i zadataka, čak u toj mjeri da zanemare vrijeme za vlastitu dobrobit i zdravlje, žene najbolje znaju koliko vrijedi dobar asistent koji nas intuitivno podsjeti na nužne obaveze ili zdravstvene parametre. Bilo da se radi o prakticiranju omiljene fizičke aktivnosti, zdravstvenom preventivnom pregledu ili optimizaciji perioda spavanja, važno je ove elemente uključiti u sastavni dio svakodnevne rutine jer uvelike pomažu očuvanju zdravlja, motivacije i vitalnosti. Isto tako, optimizacijom našeg psihofizičkog stanja dolazimo do rasta produktivnosti kao i do bolje organizacije vremena te obaveza. Uz sve te navedene elemente koje bi trebali ostvariti tijekom dna, pametni sat - posebno elegantan i tehnološki napredan kao što je Huawei Watch GT 3 Pro, pouzdana je pomoć.

Zdravstveni parametri na dlanu u svako vrijeme

Uz užurban način života i obaveze koje nas uvijek drže u pokretu, često zanemarujemo male indikatore stanja organizma koji nam mogu puno reći o našem zdravlju. Mjerenja i analiza vrijednosti poput otkucaja srca, razine kisika u krvi, stresa ili pokazatelja menstrualnog ciklusa mogu upozoriti na potencijalne zdravstvene probleme. Dakle, male stvari mogu biti one koje čine zaista veliku razliku.

Ako ste zainteresirani za svakodnevno praćenje svog zdravlja, razmislite o kupnji pametnog sata koji će se pobrinuti da se svi važni parametri neprestano i mjere. Tako, čim primijetimo nešto zabrinjavajuće, s već snimljenim podacima u našem pametnom satu, možemo ugovoriti kontrolu i medicinske preglede kod odabranih liječnika ili specijalista. Huawei Watch GT 3 Pro savršen je pametni, nosivi asistent za monitoring zdravlja, jer kroz širok raspon zdravstvenih značajki - od onih dobro poznatih poput praćenja otkucaja srca, ciklusa spavanja, praćenja razine stresa i mjerenja oksigenacije u krvi, daje stvarni uvid u sve važnije parametre.

Još jedna značajka koja je poboljšana i koja je posebno važna za žene je praćenje menstrualnog ciklusa. Huawei Watch GT 3 Pro pomaže ženama upravljati i nadzirati dinamiku ciklusa i pravovremeno dojavljuje pojedine faze istog kako bi se korisnice pripremile za menstruaciju.

Watch GT 3 Pro savršen je uređaj za svakodnevnu kontrolu zdravlja, što je vrlo važno u današnjem užurbanom životu. Koristeći podatke koje sat prikuplja, korisnici mogu pratiti stanje svog tijela i razine stresa te pravovremeno djelovati i optimizirati sve nužno kako bi postigle optimalnu dobrobit i razinu funkcioniranja.

Osobni asistent na kojeg se možete u potpunosti osloniti

Za sve žene koje vole biti dobro organizirane ili im je potrebna pomoć u planiranju dana, Watch GT 3 Pro nudi širok raspon aplikacija za podršku u svakoj situaciji. Više nije potreban zaseban kalendar ili neuredne bilješke na telefonu ili notesu koje nikako ne možemo pronaći upravo kad ih najviše trebamo. Sat nudi razne aplikacije koje nude pomoć za sve vrste dnevnih zadataka kao što su Bluetooth pozivi, popisi obveza, kalendar podsjetnici, kalkulator ili vremenska prognoza. Sve to podržava i dugotrajna baterija koja može izdržati do 7 dana u keramičkoj verziji sata, te do 14 dana u onoj titanskoj.

Ako svoj dan završavate uz opuštajuću sesiju joge, oslobađate se stresa žustrim treningom u teretani ili bilo kojim drugim oblikom tjelovježbe, Huawei Watch GT 3 Pro ide ukorak s vama i mjeri sve vaše sportske parametre i rezultate. Sat nudi više od 100 načina vježbanja, tako da svaka žena može pronaći nešto za sebe, bilo da je to trčanje, golf, pilates ili čak ronjenje! Bez obzira jeste li zauzeta mama koja uza sve obaveze trči za svojim najmlađima, uspješna poslovna žena koja balansira mailove između dva sastanka ili sportski entuzijast u potrazi za novim izazovima, Huawei Watch GT 3 može biti vaš osobni asistent u bilo kojem scenariju. Ovaj osobni pomoćnik kojeg nosite na vlastitom zapešću, nudi praktičnost i intuitivnost pri upravljanju najvažnijim informacijama i zadacima i osigurava da nikada ne propustite ili zanemarite one najvažnije stavke na vašem „to do" popisu.

Intuitivan i funkcionalan, ali prije svega fantastično dizajniran pametni uređaj

Dan obično započnemo organizacijom i pripremom dok obavljamo osnovne obaveze u domu, zatim krećemo sa zadacima u uredu, zatim obavljamo idu sastanci i poslovi u gradu nakon čega se vraćamo opet kućanskim zadacima da bi večer odvojili za prijatelje ili obitelji. Puno raznih prigoda koje traže različite stilske kombinacije? Srećom, Huawei Watch GT 3 Pro s keramičkom narukvicom ili kožnim remenom ide uz svaku odjeću, prigodu ili stilski izričaj. Unaprjeđuje i daje posebni finalni detalj poslovnim kombinacijama, dok navečer suvereno blista poput komada nakita. Širok raspon elegantnih lica sata posebno dizajniranih za najnoviji Watch GT 3 Pro sat naglašava osobnost i individualan stil svake žene. Ako volite sjajne i blještave modne dodatke, oduševit će vas najnovija serija "Sense" brojčanika koja svojim profinjenim dizajnom na tradicionalne brojčanike ručnog sata. Ako naginjete prirodnim motivima, svidjet će vam se prekrasan interaktivni brojčanik s cvijetom koji raste tijekom dana. Naravno, bogata arhiva brojčanika nudi podosta izbora za one više sportskog ili minimalističkog stila. Uz kontrolu i monitoring zdravstvenih parametara i optimizaciju obaveza, uz ovaj fantastično dizajnirani pametni sat naglašavate i ističete vlastiti stil i eleganciju.

Partner koji vas nikad neće iznevjeriti

Pouzdan, fantastičnog izgleda, brižan i uvijek tu kad ga trebate - samo su neke od kvaliteta idealnog partnera ili prijatelja, a to su upravo i kvalitete najnovijeg HUAWEI Watch GT 3 Pro modela. Ovaj sat će vas pouzdano održavati zdravom i optimizirati stres. Bez obzira koliko zadaća i obaveza uskladili sa svojim Watch GT 3 Pro pametnim satom, budite sigurni da će njegova baterija ići u korak s planovima.

Huawei Watch GT 3 Pro serija može raditi samostalno, ali će u većini slučajeva biti uparen s pametnim telefonom poput nedavno predstavljenog nova 9 SE koji svim kupcima zaključno do 28. lipnja nudi godinu dana potpuno besplatne zaštite zaslona od pada, pritiska ili udarca. Pametni satovi HUAWEI Watch GT 3 Pro mogu se lako sinkronizirati sa svakim pametnim telefonom, bez obzira radi li uređaj na Androidu ili iOS-u.

Učinkovit osobni asistent kojeg nosite na zapešću i koji je u potpunosti posvećen tome da postanete najbolja i najzdravija varijanta sebe, Huawei Watch GT 3 Pro zaista je pametni uređaj koji u kratkom vremenskom periodu opravda i premaši sva očekivanja.

O Huawei Watch GT 3 Pro seriji:

Ova elegantna serija dostupna je u dvije veličine i kroz čak četiri različita modela donosi novi dizajn sučelja i kućišta napravljenog u varijanti titana ili keramike, veliki sjajni zaslon i snažnu bateriju. Na svim Huawei prodajnim mjestima i kod svih ovlaštenih distributera dostupna je od početka lipnja.

Preporučena maloprodajna cijena Huawei Watch GT 3 Pro od 46 mm s remenom od titana i crnim remenom od fluoroelastomera iznosi 3.699,00 odnosno 2.699,00 HRK dok cijena Watch GT 3 Pro od 43mm, s keramičkim i kožnim remenom iznosi 4.299,00 odnosno 3.299,00 HRK.

Sve informacije o tehnološki naprednim funkcijama svih modela možete naći na linku.