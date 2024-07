Sutra se otvaraju Dvorišta

Konferencijom za medije, održanom u atriju Gimnazije Tituša Brezovačkog, najavljena je ovogodišnja manifestacija Dvorišta koja će se održati od 12. do 23. srpnja. Manifestacija je otvorena svaki dan od 18:00 do 24:00 sati, a dnevni programi objavljivat će se nekoliko dana unaprijed na društvenim mrežama manifestacije.

„10 dvorišta za 10 godina", jedna je od osnovnih poruka koja je obilježila ovo predstavljanje, a otkrivena su četiri nova dvorišta koja će posjetitelji moći obići tijekom 12 dana trajanja.

Jedno od njih malo je i intimno dvorište novootvorene Kuće karikature Oto Reisinger u Radićevoj 44a; zatim je tu osebujno i šarmantno dvorište Palače Oršić - Učeničkog doma Marije Jambrišak u Opatičkoj 14; slijedi, također novo, živopisno i zanimljivo dvorište Gimnazije Tituša Brezovačkog s ulazom s Jezuitskog trga, a programu Dvorišta pridružuje se i spektakularno dvorište Palače Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7-9.

Uz nova dvorišta, tu su još dva dvorišta Hrvatskog instituta za povijest (Opatička 10 i ulaz s Radićeve ulice), atrij Gimnazije Tituša Brezovačkog (u kojem će biti postavljena izložba u povodu 10 godina Dvorišta) te dobro poznate lokacije Arheološkog vrta, Zvjezdarnice i atrija Muzeja grada Zagreba.

Već 10 godina Zagreb i Dvorišta vole se javno, a dobro je poznat i često citiran komentar jedne posjetiteljice, zapisan sad već davne 2014. godine u knjigu dojmova, o tome kako se osjeća kao turist u vlastitom gradu. Dvorišta su snažno označila identitet Zagreba i nezaobilazni su dio njegove kulturno-turističke ponude, a to je potvrdila i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec koja je izjavila: „Ova manifestacija koja je postala prepoznatljiv simbol našeg grada, svake nas godine okuplja i povezuje kako bismo zajedno proslavili ljepotu naših dvorišta i stvarali trajne uspomene. Gradska dvorišta, oaze mira i ljepote u sredini urbanog okruženja, su mjesta gdje se susrećemo, družimo i odmaramo. Pozivam sve sugrađane i turiste da posjete zanimljive lokacije na kojima ih čekaju bogati programi i sjajna glazba te da u ovih 12 dana na 10 lokacija dožive jedan drugačiji Zagreb."

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) otpočetka je prepoznala i podržava ovaj jedinstveni projekt, a direktorica Martina Bienenfeld je izjavila: „Dvorišta, koja TZGZ podržava od prvog izdanja, svake godine iznova oduševljavaju posjetitelje, obogaćujući našu turističku ponudu i promičući kulturnu baštinu Zagreba. Radujem se što ćemo zajedno proslaviti ovaj veliki jubilej i nastaviti širiti tople emocije i sjajnu atmosferu kroz ovo najzagrebačkije događanje. Zahvaljujem svim sudionicima i posjetiteljima što su proteklih deset godina bili dio ove jedinstvene priče, doprinijevši svojim sudjelovanjem da Dvorišta postanu istinski simbol urbane kulture i druženja u Zagrebu."

„U Dvorištima nas, kao i uvijek, očekuju prekrasni ambijenti, a prilika je to i za upoznavanje povijesti Gornjeg grada. Posjetitelji će ponovno dobiti priliku zaviriti iza gornjogradskih fasada, a u itinerar manifestacije vraćaju se neki omiljeni lokaliteti", istaknula je suorganizatorica Slavica Olujić Klapčić iz Katapult promocije, dok je Vedran Galić iz G.A.D. PRODUKCIJE poručio: „Za 10 godina Dvorišta željeli smo, simbolično, otvoriti 10 lokaliteta i uspjeli smo u tome. Kao i uvijek, pripremamo odličnu ljetnu zabavu, a tome će sigurno pridonijeti i brojni glazbeni programi uživo - njih ukupno čak 80. Kroz 10 godina bilježimo više od 600 glazbenih nastupa, pa je stoga sasvim jasno koliko su Dvorišta povezana uz glazbu i koliko ih je ona na pozitivan način označila."

Kada svemu pridodamo izložbu u povodu 10 godina, koja će biti postavljena u atriju Gimnazije Tituša Brezovačkog, riječ je o doista bogatom programu koji nas od 12. do 23. srpnja očekuje u Dvorištima.

Dvorišta ponovno postaju središte zabave, druženja, otkrivanja i glazbenih nastupa uživo. Ne propustite, stoga, pridružiti se brojnoj publici koja će otvoriti vrata gornjogradskih palača i zaviriti u njihova skrivena dvorišta, jer tamo vas očekuju brojna iznenađenja! Dvorišta su pritom - za sve od „7 do 77", a zapravo „od 0 do 100" - kao i do sada besplatna!

Obilježimo zajedno 10 godina omiljene zagrebačke manifestacije.

Od 12. do 23. srpnja vidimo se na Gornjem gradu - Zakačite se za Dvorišta!