Sutra prosvjed protiv megafarmi

Dan uoči novog velikog prosvjeda za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica u Sisku, udruge i građanske inicijative upućuju posljednji poziv građanima da se pridruže:

„Dođite u Sisak jer ovo više nije pitanje samo jednog grada i jedne županije - ovo je pitanje cijele Hrvatske! Ako sada ne stanemo zajedno, otvaramo vrata svim prljavim investicijama i šaljemo poruku da je profit bitniji od građana. Investitori su sami izrekli da su važniji od građana i da pravila za njih ne vrijede. Mi poručujemo suprotno: građani su važniji, pitka voda i čist zrak su važniji, zaštićena područja su važnija, hrvatsko gospodarstvo je važnije. Hrvatska nije na prodaju!"

Ruta prosvjeda

Okupljanje počinje u subotu 25. travnja 2026. u 10 sati na Glavnom kolodvoru u Sisku (Trg Republike), dok prosvjedna povorka kreće u 10:30 sati prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će uslijediti govori i obraćanje javnosti.

Iako je nakon velikog prosvjeda u Zagrebu obustavljen postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, organizatori upozoravaju da opasnost nije prošla. Ostali planirani megaprojekti i dalje su aktivni, a u međuvremenu su u javnost izašli i novi planovi istih investitora - sada se zna za njih najmanje 24. Otpor se zato proširio i na nova pogođena područja pa se udrugama Prijatelji životinja, Zelenoj akciji i građanskim inicijativama iz Sisačko-moslavačke županije pridružuju i inicijative iz sjeverozapadne Hrvatske.

Borba koja se tiče cijele Hrvatske

Organizatori ističu da je borba protiv megafarmi i klaonica nacionalno pitanje: hoće li Hrvatska postati prostor za prljave projekte, koje druge sredine odbijaju zbog razornih posljedica za okoliš, zdravlje ljudi, lokalnu ekonomiju i životinje, ili jasno poručiti da ne pristaje postati europski žrtveni prostor.

Upozoravaju da bi takvi projekti doveli do trajne devastacije cijelih područja. Umjesto stvaranja zdrave i dugoročno održive budućnosti, građanima se nude teški i slabo plaćeni poslovi, dok bi stvarni trošak ovakvih investicija snosili ljudi, priroda i građani.

Prosvjed, koji okuplja 12 građanskih inicijativa, podržalo je više od 160 udruga, kao i brojne poznate osobe poput Gorana Višnjića, Marija Valentića, Sande Hržić, Darka Rundeka, Vrtlara Krune i mnogih drugih. Poruka ostaje ista: nije gotovo dok nije gotovo.

