Sutra počinju QUEER MOMENTI

Od 25. do 29. travnja donosimo izbor 35 recentnih queer filmova iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Azije po izboru selektora, filmologa Željka Luketića, a ove godine u goste nam stiže i program kanadskog filmskog festivala Queer City Cinema po izboru Garyja Varra. Program otvaramo u utorak, 25. travnja u Kulturno-informativnom centru (KIC) u Preradovićevoj 5, projekcijama 4 filma:

● u 20:00 sati:

○ Ukrainian Queer Fighters for Freedom (2022)

○ Our Bodies Are Your Battlefields (2021)

● u 22:15 sati:

○ Starfuckers (2022)

○ Pornomelancholia (2022)

Detalje o pojedinim projekcijama pronađite na našoj web stranici.

Queer MoMenti 2023. između ostaloga fokus stavljaju na feministički i lezbijski film, od kojih izdvajamo britanski film Blue Jean (2022) u režiji Georgie Oakley koji tematizira sistemsko osuđivanje lezbijki i homoseksualaca u Velikoj Britaniji 1980-ih godina. Film je prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu 2022. godine gdje je osvojio nagradu publike, a zagrebačka će ga publika imati priliku pogledati u srijedu 26. travnja u 18:00 u Kinu Kinoteka. Uz bogati filmski program, ljubitelje filma pozivamo na trodnevnu radionicu Eco-friendly razvijanje filma od 25. do 27. travnja u Kinoklubu Zagreb koju vodi Elian Mikkola te na participativni performans Loua Shepparda Crepuscular Rhythms 28. travnja u 19:30 u okviru programa Queer City Cinema.

Pitanje koje se često postavlja, a rijetko iscrpno odgovara, bit će tema neokruglog stola u KIC-u: "Zašto trebamo queer filmske festivale?" na kojem će sudjelovati Željko Luketić (filmolog, Jučer Danas Sutra - Platforma za audiovizualna istraživanja), Gary Varro (Queer City Cinema i Performatorium), Kamil Saldun i Sholeh Zahraei (redatelji filma The Hunt).

"Nakon prošle godine u kojoj smo obljetnički prošli kroz povijest queer filma vrativši se i cijelo stoljeće unazad, ovogodišnja selekcija Queer MoMenata fokusirana je na nekoliko posljednjih godina. Ona tako bilježi najvidljivije trendove u suvremenoj produkciji, naglasak je na jednakomjernoj zastupljenosti svih boja akronima LGBTIQ+, dok odabrani naslovi domaćoj publici pokazuju što je to što kvalitetom dominira u svjetskom kontekstu kratkometražnog i dugometražnog queer filma. Neobično jaka latino-američka produkcija zastupljena je s nekoliko nagrađivanih radova, tematski su djela u najvećem omjeru do danas u kanonu feminističke i lezbijske produkcije, te tradicionalno zanimljivih pitanja transrodnih osoba i društvenih prepreka na koje nailaze. Nekoliko filmova bavi se pitanjima coming outa u etnički i religijski homofobnim sredinama, a bit će tu i rasplesanih camp hitova iz najudaljenijih kinematografija svijeta. Iznimno veseli činjenica da nam se u programu nalaze i dva hrvatska naslova koja queer gledaju iz sasvim neočekivanih pozicija, izvaninstitucijskih i neprofesijskih. Queer film je, pokazuju to naslovi iz selekcije, izrazito živa ali i žilava kategorija koja neovisno o budžetima i statusu, uvijek nađe svoj put do publike." - Željko Luketić, selektor Queer MoMenata "Sustavno stvarati prostor za queer u domaćem filmskom i umjetničkom kontekstu proteklih dvadeset godina kroz brojne programe Queer Zagreba ostaje jednako važno i danas, jer se okolnosti i izazovi pred kojima se nalazimo mijenjaju s godinama, iako ne uvijek u onom smjeru u kojem bismo to očekivali. Stoga se čini neobično važno nastaviti okupljati kulturne institucije, inicijative i umjetničke snage u ovom pothvatu stvaranja beskompromisne vidljivosti različitosti i sigurnih prostora u kojima njegujemo osnaženu queer zajednicu." - Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Queer Zagreba