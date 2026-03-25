Superval on Tour u Šibeniku i Kninu

Nakon odličnih nastupa u Karlovcu i Splitu proteklog vikenda, 20. i 21. ožujka, Superval nastavlja turneju po Hrvatskoj!

Sljedeći su na redu Šibenik, gdje će se 10. 4. u Azimutu predstaviti Dvaizdvica, BliZter, Fargo i Aracataca, te dan kasnije Knin, u kojem će 11. 4. u klubu A3 zasvirati KNINci, Fargo, Aracataca i BliZter.

Cilj turneje je omogućiti izvođačima da osjete kako izgledaju zajedničke turneje kroz više hrvatskih gradova, te da uz zajednička druženja svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim akterima ovog festivala i domaće glazbene scene.

Samo neprekidnim radom i podrškom mladih glazbenika moguće je stvoriti kvalitetnu domaću autorsku scenu.

Partneri ovog događanja su Klub Azimut i Udruga Atribut. Ulaz na oba događaja je besplatan, a program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.