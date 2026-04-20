Superval on Tour nastavlja dalje Hrvatskom

Nakon suvereno osvojenih Karlovca, Splita, Šibenika i Knina, Superval On Tour velikim korakom nastavlja turneju po Hrvatskoj! Sljedeći su na redu Čakovec gdje će se u petak, 24. 4., u klubu Prostor predstaviti Baobabe, Novi Amsterdam, Braća Grm i Hostija, te dan kasnije, u subotu, 25. 4. Koprivnica i klub Funk u kojem će zasvirati oŠit, Adios Embryos, Braća Grm i Hostija.

Cilj turneje je omogućiti izvođačima da osjete kako izgledaju zajedničke turneje kroz više hrvatskih gradova te da uz zajednička druženja svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim akterima ovog festivala i domaće glazbene scene.

Samo ustrajnošću i podrškom mladih glazbenika moguće je stvoriti kvalitetnu domaću autorsku scenu, što projekt Supervala svakim koncertom i dokazuje.

Partneri ovog događaja su Forum udruga nezavisne kulture FUNK i Udruga CeZam. Ulaz na oba događaja je besplatan, a sam program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.