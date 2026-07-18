Sunce, pijesak i nula stresa

Ljeto je stvoreno za opuštanje, hvatanje valova i punjenje baterija. No, dok pakirate torbu za plažu i u nju stavljate kremu za sunčanje i dobru knjigu, postoji još jedan jednostavan ritual koji biste trebali dodati svojoj ljetnoj rutini. Da, govorimo o mišićima zdjeličnog dna! Plaža je zapravo savršeno okruženje bez stresa u kojem svom tijelu možete pružiti malo pažnje i ljubavi, a Intimina, brend posvećen ženskom zdravlju, vam otkriva i kako.

Zašto su Kegelove vježbe toliko važne?

Vježbanje nije samo korisno - ono je neophodno za zdravo tijelo i um. Redovita tjelesna aktivnost donosi brojne prednosti: od regulacije hormona i boljeg raspoloženja do kvalitetnijeg sna, zdravijeg srca, lakše kontrole tjelesne težine, više energije pa čak i duljeg života. To je posebno važno ako po cijele dane sjedimo pred računalom.

Tu na scenu stupaju Kegelove vježbe. Osmislio ih je dr. Kegel, a riječ je o jednostavnom stezanju mišića zdjeličnog dna (prema gore i prema unutra) koje s vremenom jača njihovu snagu i tonus. Prednosti ovih vježbi kreću se od bogatijeg seksualnog života do sprječavanja inkontinencije, a ključne su i za žene koje planiraju trudnoću.

Ipak, mnoge se žene potajno bore s problemima koji im mogu pokvariti ljetne radosti - poput straha da bi glasan smijeh na plaži mogao dovesti do bježanja mokraće. U istraživanju koje je INTIMINA provela među 5083 žene u dobi od 18 do 45 godina u Velikoj Britaniji, SAD-u, Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, čak 58 % njih potvrdilo je da pati od stresne inkontinencije. To znači da im pobjegne mala količina urina kada se smiju, kašlju, kišu ili podižu nešto teško. Osim toga, 43 % žena izjavilo je da je doživjelo bolan spolni odnos. Mnoge od njih uopće nisu svjesne da je riječ o simptomima disfunkcije zdjeličnog dna, što se uspješno rješava upravo Kegelovim vježbama.

Kegelove vježbe na plaži - dovoljno je samo 5 minuta dnevno!

Najbolji dio ovog ljetnog treninga? Ne morate se čak ni maknuti sa svog ručnika. Kegelove vježbe pomažu ojačati mišiće zdjeličnog dna, a možete ih raditi sjedeći, stojeći ili ležeći. Uključivanje ovih vježbi u svakodnevicu nevjerojatno je jednostavno: za razliku od odlaska u teretanu, ne trebate sportski grudnjak ni članarinu. Možete vježbati u kupaćem kostimu!

Jedna od najpopularnijih metoda za izvođenje ovih vježbi je metoda "lifta". Zamislite svoju rodnicu kao okno lifta, u kojem je ulaz zapravo prizemlje. Polako stisnite mišiće zdjelice, podižući "lift" prema pupku. Kratko zastanite na vrhu, a zatim ga polako spustite natrag. Ponovite ovo pet puta. Cijelo vrijeme dišite normalno i pazite da ne stežete mišiće stražnjice ili trbuha. Ipak, ponekad je lakše vježbati uz malu pomoć, zar ne?

Uz pametne uređaje poput punjivog KegelSmarta 2, žene mogu vježbati bez ikakva napora i razmišljanja. KegelSmart 2 mjeri trenutnu snagu zdjeličnog dna i automatski prilagođava intenzitet treninga. Ovaj jednostavan petominutni program, vođen blagim vibracijama, učinkovito poboljšava stabilnost mišića. Kliničko ispitivanje uređaja KegelSmart pokazalo je da se prosječna snaga zdjeličnog dna udvostručila nakon samo 12 tjedana korištenja. Čak 90 % žena primijetilo je bolju kontrolu mjehura, dok je 94 % njih potvrdilo bolju čvrstoću i tonus rodnice.

Mogu li Kegelove vježbe doista poboljšati vaš seksualni život?

Apsolutno! Mnogi se slažu da dulji dani i tople ljetne noći stvaraju savršenu atmosferu za romantične susrete, a Kegelove vježbe poznate su upravo po tome što pojačavaju seksualni užitak. Tijekom orgazma možete osjetiti ugodne kontrakcije u rodnici - taj je osjećaj jednim dijelom rezultat rada upravo ovih mišića. Ako redovito izvodite Kegelove vježbe, primijetit ćete da vaši orgazmi postaju znatno intenzivniji. Čak i ako spadate u skupinu žena koje ne doživljavaju orgazam isključivo vaginalnim odnosom, snažni i responzivni mišići zdjeličnog dna općenito će poboljšati i intenzivirati seksualni osjećaj.

Napravimo kratku ljetnu kontrolnu listu. Krema za sunčanje? Tu je. Sunčane naočale? Tu su. Snažno zdjelično dno? Dvaput provjereno.

Ove ljetne mjesece odvojite samo pet minuta između dva sunčanja kako biste uložili u svoje dugoročno zdravlje i samopouzdanje. Najvažnije je da se osjećate dobro u svojoj koži, što ujedno podupire vaše mentalno zdravlje i kognitivne sposobnosti. Vaše će vam tijelo biti zahvalno godinama koje dolaze!