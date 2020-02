Stribog se vraća na pozornice u pratnji odličnih Overpowera i Defianta

Travanj ćemo prerezati s domaćim metal snagama! Nakon dugo vremena, zagrebački Stribog se penje na pozornicu uz pojačanje Overpowera i požeškog Defianta. Ulaznice su u prodaji!

STRIBOG je zagrebački slavic metal bend osnovan 2005. Do danas imaju 2 studijska uratka, U Okovima Vječnosti (2010) i Tvoje Kraljevstvo Zeleno (2020). Dijelili su stage s mnogim velikim imenima poput Arkona, Korpiklaani, Eluveitie, Immortal, Nokturnal Mortum...



OVERPOWER je vratobolno-poskočni metal band iz Zagreba! 2014. izdali album prvijenac Greatness Within koji je širokoručno prihvaćen od domaćih i stranih slušatelja. Svirali u većini popularnih klubova diljem Lijepe naše. U novije vrijeme postava banda se izmjenila gdje je gitarista preuzeo frontmansku palicu, a pridružla im se još jedna gitara. Višebrojni prijatelji kažu da je ovim potezom band napokon sjeo na svoje mjesto.

Trenutno rade na novom materijalu od čega pokoju pjesmu već i izvode u živo. Svjesni situacije da od glazbe nema kruha rade isključivo iz ljubavi prema istoj, nakupljeni bijes i negativnu energiju iskaljuju na svojim instrumentima što se itekako može čuti i osjetiti!

DEFIANT je Death/Black metal bend iz Požege, nastao 2005. pod utjecajem bendova poput Behemotha, Vadera, Hatea i Decapitateda. Aktivni su već 15 godina i izdali su 4 albuma:

"The End of Beginning" (2006), "Era of Substitution" (2012), "Morbid Spiritual Illness" (2015), a poslednji album "Insurrection Icon" je 2018. snimljen u studiu Hellsound u Češkoj za izdavačku kuću Art Gates Records.

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 40 kn u pretprodaji, odnosno 55 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava.