Stoner doom koncert u Močvari

MESSA (Italija)

"Despite doom being one of the oldest subgenres of metal, Messa are breathing new life into it, unearthing dark corners that have yet to be explored, like it's the most natural thing in the entire world." Kerrang

Močvara vam dovodi pravu glazbenu atrakciju, talijansku grupu Messa koja u svojem stilu spaja doom, drone, dark jazz, stone, black metal, ali i blues muziku. Naizgled nespojivi, svi ti glazbeni stilovi u izvedbi Messe stvaraju jedinstven zvuk, a bend nosi sjajna pjevačica Sara Bianchin.

Messa je s radom počela 2014. godine, a od početka svojeg rada nsu robovali žanrovskim podjelama već su svoj zvuk bazirali na različitim utjecajima koje su članovi benda imali te ih spojili u unikatnu cjelinu. Samo nabrajanje izvođača poput Windhand, Bohren Und Der Club Of Gore, The Devil's Blood, Jex Thoth, Angelo Badalamenti, Bell Witch, Pentagram, Sabbath Assembly, Urfaust, Johna Coltranea ili Aluka Todola dovoljno govori o tome koliko široko bend odlazi, a zanimljivo je kako i svaki njihov album zvuči drukčije od onog prethodnog.

Prvi album "Belfry" (2016.) je tako imao okultnu notu, drugi "Feast For Water" (2018.) je više crpio snagu iz mračne atmosfere i dark jazza, dok je posljednji "Close" (2022.) naslonjen na razigranije gitarske dionice, ali i folk, odnosno kako sami kažu pan-mediteranske, utjecaje. Ipak upečatljivi glas Sare Bianchin nosi Messu od početka rada, a njihov miks stilova i sjajne koncertne izvedbe donijele su bendu popularnost diljem svijeta.

"This is a band you should always make a point to hear. It has truly transcendent moments that'll give you goosebumps." Angry Metal Guy

"Messa has established themselves as one of the more unique bands in the occult doom scene to the point that such a tag almost feels like a disservice. Their dedication to a consistently dark, cavernous atmosphere goes beyond the boundaries of groups like SubRosa and Witch Mountain while incorporating additional influences from ambient, blues, post rock, black metal, and folk." Sputnik Music

LASTER (Nizozemska)

Uz Messu na ovom će koncert svirati i nizozemska grupa Laster. Iako svoju glazbu opisuju kao 'opskurna muzika za plesanje', ova grupa njeguje black metal uz jasno naglašene post-metal elemente i izlete u psihodelične te pomalo shoegaze vode. U svojoj karijeri do sada su objavili tri albuma od kojih je posljednji "Het Wassen Oog" iz 2019. godine.

"Even for a genre of music that is considered harsh and often impenetrable to the inexperienced, Het Wassen Oog is an often mind-boggling listen, but one that should be experienced. One that shows that there is still plenty of room for breaking moulds and boundaries in a genre." Ghost Cult Mag