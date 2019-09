Ston je spreman za maraton sa zrnom soli!

Danas je u vijećnici Općine Ston predstavljen program ovogodišnjeg Ston Wall Marathona i Zero Waste Blue projekt. Program i projekt su predstavili predsjednik udruge Biseri Hrvatske Željko Konosić. načelnik Općine Ston Vedran Antunica te zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević.

Kraj je rujna već tradicionalno rezerviran za trčanje po najljepšim europskim zidinama - stonskim zidinama. Ovisno o spremi i kondiciji, trkači mogu odabrati između 4 km, 15 km ili 42 km, a pobjednik maratona ne dobiva samo titulu najbržeg trkača i medalju već i ulaznicu za Conquerthewallmarathon - maraton po kineskom zidu te smještaj za vrijeme utrke. Nagradu dobivaju najbrža muška i najbrža ženska osoba u kategoriji od 42 km.

Ston Wall Marathon ove se godine održava u sklopu Zero Waste Blue projekta čiji je glavni cilj analiza negativnih učinaka prilikom organizacije sportskih eventa u specifičnim područjima.

Projekt Zero Waste Blue implementira se u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska i kapitalizira svoga prethodnika te proširuju 'ideju' Zero waste-a prilikom organizacije raznih manifestacija.

Sportske manifestacije idealne su aktivnosti za primjenu instrumenata koje potiču održivi lokalni razvoj, a turističku destinaciju čine atraktivnijom tijekom cijele godine. Stoga su ciljevi ovog projekta širenje ideje Zero waste, zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te kreacija zajedničkog proizvoda Zero Waste Blue sport events brand. Jedan od ciljeva projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, tzv. zelenih sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine u Italiji i Hrvatskoj. Projekt pridonosi novoj suradnji svih partnera na projektu, a zajedničkim radom doći će se i do novih turističkih proizvoda korisnih za lokalni ekonomski razvoj

Zahvaljujući ovom projektu Ston Wall Marathon uz pozitivne utjecaje na promociju destinacije te zdravlje ljudi, dobiva i ekološku komponentu jer se smanjuju negativni utjecaji na okoliš prilikom organizacije manifestacije. Tako će ove godine plastične čaše zamijeniti čaše od biorazgradivog materijala kao i tanjuri te pribor za jelo, na utrci se neće koristiti plastične boce već će se koristiti voda iz vodovoda u velikim bocama, brojevi za trkače će biti napravljeni od posebnih materijala bez teških metala s certifikatom, majice za trkače neće biti od sintetike već od pamuka, medalje će biti izrađene od prirodnog materijala - kamena baš kao i nagrade za pobjednike. Pobjednici će također dobiti suvenire koje su izrađivala djeca s posebnim potrebama iz udruge „Djeca Pelješca", a na utrci će se koristiti proizvodi lokalnih proizvođača koji će smanjiti logističke troškove i CO2 emisiju.