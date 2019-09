Sandra i Sara blistale na Hanžeku

Sandra je nakon dva dobra hica u drugoj i trećoj seriji (64.75 i 64.59) pitanje pobjednice riješila s odličnih 67.78 u petoj seriji i izazvala erupciju oduševljenja u publici.

"To je bilo to! Malo smo presložili listu prioriteta ove godine i shvatili da su nam Svjetsko prvenstvo, finale Dijamantne lige i Hanžek ove godinen najvažniji i tako smo se pripremali. Neke su se stvari na treningu zadnjih tjedan dana posložile i znala sam da ne mogu loše baciti. Hvala organizatorima što su napravili ovako sjajan miting i hvala publici što me je nosila. Novi krug je doista dobar, malo je prebrz. Trenutno nisam u tolikoj formi da ga mogu iskontrolirati. Da je natjecanje bilo za mjesec dana, možda bih mogla. Sljedeće godine me očekuje ponavljanje hica od 70 metara i osvajanje Hanžekovićeva memorijala ", rekla je Sanda nakon pobkedničkog nastupa.

Odlično treće mjesto je u bacanju diska zauzela mlađeseniorska prvakinja Europe koja je s 62.57 bila treća.

Na samom početku mtinga publiku je svojim nastupom oduševila druga hrvatska olimpijska pobjednica, Sara Kolak. Već u prvoj seriji je s 65.82 srušila 15 godina star rekord mitinga, dok je u trećoj njezin koplje odletjelo čak do 66.42! Svoje oduševljenje nastupom u Zagrebu nije mogla sakriti:

"Danas se dogodilo ono što sam čekala, vidi se po osmjehu. Drago mi je da se to dogodilo u Zagrebu. Domaći miting je domaći miting i to je sasvim posebno natjecanje. Drago mi je što smo gledateljima u Hrvatskoj pokazali kako izgleda vrhunska atletika u živio. Promijenili smo neke stvari u radu, ima još puno posla i puno se toga mora poklopiti. Drago mi je da se opet smijem na jednom ovom natjecanju. Hvala svima što su došli. Sdada žurim mami i tati!"

Pomalo uznenađujućim ishodom okončana je Memorijalna utrka Boris Hanžeković na 110 metara prepone u kojoj je s 13. 47 pobijedio ShaneBrathwaite dok je Sergej Šubenkov, koji je lovio rekordnu četvrtu pobjedu u Memorijalnoj utrci bio treći.

"Možda je to bilo iznenađujuće, no ja se uvijek u urci držim svog plana. Lani u Zagrebu nisam bio baš dobar, pa sam to sada odlučio popraviti. Isto tako planiram trčati i u finalu Svjetskog prvenstva u Dohi i Olimpijskih igara u Tokiju. Ohrabruje me to što znam da ovu utrku u Zagrebu osvajaju samo svjetski i olimpijski prvaci", rekao je Brathwaite.