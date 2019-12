Avantura života HIGHLANDER od 2020. u tri države

Avantura života, poznata pod nazivom, HIGHLANDER ultimativno je planinarsko iskustvo koje je prije tri godine započelo u Hrvatskoj, točnije na mitskoj planini Velebit. Od iduće godine HIGHLANDER priča, uz Hrvatsku, širi se na još dvije države - Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Uz HIGHLANDER Blidinje Bosna i Hercegovina svi Gorštaci, i oni koji će to tek postati, moći će si priuštiti i pravo ''planinarsko ljetovanje'' od 25. do 29. srpnja 2020. Na ovoj avanturi života sudionici će proći najvišom planinom u središnjim Dinaridima kao i na cijelom SZ dinarskom pravcu sve do Soče - Čvrsnicom te planinom uz koju se vežu mnogobrojne legende iz prošlosti - Vran. Ruta koja vodi Nacionalnim parkom Blidinje provest će Gorštake kroz netaknutu prirodu te im pokazati svu skrivenu ljepotu ovoga kraja.

U rujnu, točnije od 12. do 17. rujna, Gorštaci će se po četvrti puta okupiti na velebitskoj avanturi života - HIGHLANDER Velebit Croatia - te proći Nacionalnim parkovima Sjevernim Velebitom i Paklenicom.

HIGHLANDER događaji posebno su iskustvo ispitivanja vlastitih granica, čovjekova vraćanja prirodi i poticaja na zdraviji život koje stvara trajna sjećanja na proživljene avanture života.

Za više informacija o HIGHLANDER događajima posjeti: https://highlanderadventure.com/