Što žene zapravo misle o seksu?

Muškarci se stalno žele da žene ne vole seks, no to definitivno nije istina - ženama takve misli motaju po glavi puno češće no što su to spremne priznati, točnije u prosjeku 18 puta dnevno.

Istraživanje koje je provela online dejting stranica za ljude u braku (da, i to postoji) Illicit Encounters pokazalo je da žene u prosjeku o seksu razmišljaju svaku 51 minutu, ako se računa da dnevno spavaju 8 sati.

S druge strane, muškarcima se seks mota po glavi svakih 28 minuta.

Isto istraživanje otkrilo je i da 59 posto žena redovito mašta o seksu s bivšim, dok se kod muškaraca ta brojka spušta na 49 posto.

Dakle, nije to tolika razlika da bi trebalo od toga raditi problem... bolje bi bilo da radite nešto pametnije, frajeri ;)