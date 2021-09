Što želimo u doba pandemije?

Rezultati istraživanja Mastercard Priceless Experience Examiner otkrivaju nam da smo prepoznali vrijednost rada na sebi te smo spremni uložiti vrijeme i energiju u iskustva koja ostavljaju dugotrajan osjećaj ispunjenja i zadovoljstva.

Ispitanici preferiraju doživljaje koje dijele s obitelji i prijateljima (81%) te žele posjetiti nova mjesta kako bi mogli vidjeti i raditi nešto potpuno drugačije (71%). Također, otvoreni su prema utjecajima novih kultura (66%) i žele učiti nešto novo (77%). Dijeljenje trenutaka s ljudima do kojih im je stalno ispitanici su prepoznali kao najvažniju karakteristiku koja čini iskustva „neprocjenjivim".

„Već dugo vremena Mastercard je prepoznat kao brand koji povezuje ljude i njihove strasti", rekao je Raja Rajamannar, direktor marketinga i komunikacija u kompaniji Mastercard. „Pandemija je potaknula ljude da preispitaju što žele od iskustava, a brendove da osmisle nove načine na koje će stvarati ta iskustva. Uvidi poput ovih iz novog istraživanja Priceless® Experience Examiner pomažu nam da shvatimo što je potrošačima danas najznačajnije i kakva im iskustva možemo pružiti kako bismo im pomogli stvoriti trenutke i uspomene koji su uistinu neprocjenjivi."

Pandemija nas je naučila da dajemo prednost vlastitoj dobrobiti kako bismo se bolje povezali s drugima

Tijekom pandemije više smo se fokusirali na dobrobit koju nam pruža tehnologija (22%), odmor i ravnotežu (29%) i umirujuće aktivnosti (30%). Više posvećivanja sebi navelo nas je da prednost dajemo mentalnom (85%), emocionalnom (83%) i fizičkom blagostanju (83%), a sve kako bismo pronašli energiju za povezivanje s drugima.

Žudimo za odmorom od svakodnevnih pritisaka, želimo se povezati sa svijetom oko sebe i onima do kojih nam je stalo

Što smo više vremena provodili kod kuće, to smo se više oslanjali na tehnologiju kako bismo ostali povezani s poslom, obitelji i prijateljima. Sada smo se spremni ponovno usredotočiti na opuštanje, kroz razne zabavne aktivnosti i to najčešće u prirodi. Gotovo polovica ispitanika složila se da je važno provoditi vrijeme bez ometanja bilo kojeg uređaja. Zapravo, upitani o aktivnostima koje preferiraju raditi dok su isključeni, isticali su aktivnosti na otvorenom. Globalno, natprosječno (indeks 100) nas interesira korištenje prirode i otvorenih prostora za bijeg od svakodnevnog života, preferiramo kratka putovanja automobilom (indeks 175), fizičko vježbanje (138), posjet udaljenim i zabačenim mjestima (138) te kampiranje i planinarenje (125).

Iskustva su uistinu neprocjenjiva kad ih dijelimo s drugima

Druženje i kvalitetno provođenje vremena s voljenima prioritet su ispitanika - gotovo ih je tri četvrtine izjavilo da se zaista trude vrijeme s prijateljima i obitelji provesti kvalitetno, a ono što to iskustvo čini neprocjenjivim jest upravo mogućnost povezivanja s ljudima do kojih im je stalo. Ispitanici definiraju kvalitetno vrijeme kao ono provedeno s ljudima do kojih im je stalo (60%) i vrijeme kada rade nešto što ih zanima (40%). Čak 62% ljudi na globalnoj razini preferira inkluzivna iskustva koja uključuju različite skupine ljudi (68% ispitanika generacije Z i 67% milenijalaca), a 41% kaže da je za njih ključno to da se mogu osjećati prihvaćeno i vjerno sebi kada kvalitetno provode vrijeme s drugima.

„Nakon godinu dana ograničenja, potrošači imaju veću potrebu za iskustvima koja se pamte i koja se mogu dijeliti", rekao je Wayne Levings, predsjednik, Kantar Global. „U postpandemijskom vremenu ne očekujemo da će potrošači tražiti mnoštvo iskustava, već da će odabirati ona koja im donose dugotrajan pozitivan utjecaj na život - doživljaje koje neće zaboraviti i koje mogu proživjeti kroz priče, osobni rast ili utjecaj na zajednicu".

Mastercard koristi sva ova saznanja kako bi ljudima pružio nova iskustva koja ih povezuju s njihovim strastima, usrećuju ih, mijenjaju, a možda čak mijenjaju i svijet oko njih.