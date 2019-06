Što trebamo jesti za zdrav život

Studija objavaljena u časopisu Journa of the Academy of Nutrition and Dietetics pokazala je da visokoprocesirana hrana jako može naštetiti ljudskom zdravlj pa dovesti i do pojave različitih oblika tumora.

Dr. Michael Greger objavio je knjigu "How Not To Die" u kojoj je predstavio namirnice koje nam mogu pomoći da izbjegnemo "najveće ubojice današnjice" - srčane bolesti i rak. Naglašava da možemo uvelike utjecati na naše zdravlje i životni vijek tako što ćemo promijeniti životni stil i prehranu.

Spomenuta studija provedena je na gotovo 44.000 Amerikanaca i trajala je sedam godina. Pokazala je da visokoprocesirana hrana - obrađeno meso i gotovi obroci - šteti zdravlju. Procesuirana i visokoporocesirana hrana sadrži u sebi puno soli, kemikalija, aditiva te je prošla kroz razne procese dok nije stigla do našeg stola.

Dr. Greger ohrabruje svakoga da u korist svog zdravlja usvoji novi način prehrane baziran na biljkama - povrću, voću, cjelovitim žitaricama te osim toga da uvede u svoj život redovitu tjelovježbu.

Neprocesuirana hrana u koju nisu dodani sol, šećer, aditivi, masnoće dokazano dugoročno dobro djeluje na zdravlje i životni vijek. Također, pomaže u gubljenju viška kilograma i prevenira brojne kronične bolesti, dijabetes, visoki krvni tlak, smanjuje rizik od pojave srčanog udara, moždanog udara, raznihupala u tijelu i autoimunih bolesti. Greger dodaje da nam motivacije za promjenu životnog stila i prehrane neće manjkati kada vidimo prve rezultate, a to je da se sjajno osjećamo u svom tijelu. Zdravi smo, imamo puno energije, poletni smo i dobre volje.

"Motivacija se krije u tome kako ćete se osjećati kada počnete jesti zdravije. Dajte si dva ili tri tjedna, u tom periodu jedite zdravo. Odjednom ćete primijetiti da se sjajno osjećate , bolje spavate, probava vam savršeno funkcionira. To će vam biti dovoljan motiv, no nećete saznati ako ne probate", zaključuje dr. Greger.

Osim prehrane koja prema dr. Gregeru treba uključivati bobičasto voće, ostalo voće, zeleno lisnato povrće, cjelovite žitarice, orašaste plodove, mahunarke, sjemenke i začine, izuzetno je važna svakodnevna rekreacija i tjelovježba.