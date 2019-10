Što treba znati prije braka

Sretna veza ovisi o mnogim stvarima, a brak pogotovo - stoga nije loše znati što nam je potrebno kako bi naš brak ispao najbolji mogući.

Ukratko, radi se o ovih osam stvari...

Budite prijatelji - jednog dana, kada se emocije stišaju, a uđete u rutinu, važno je da budete prijatelji. Puno vremena ćete provesti zajedno. Prijateljstvo je ljepilo koje spaja par, sve do kraja.

Budite tim - nakon nekoliko godina veze, svi ćete se promijeniti. Bez obzira na sve morate raditi kao tim. Ali jako je teško imati brod s dva kapetana. Ponekad žena treba voditi brod, a ponekad muškarac jer na kraju puta jedino što želite je zajednički stići na obalu.

Ne zaboravite na intimnost - seks je kao hrana i piće. To svi znaju, ali neki misle da svi mogu preživjeti na istoj količini hrane. Međutim potreba za hranom je različita. Ako jednom partneru nisu zadovoljene potrebe, to bi moglo dovesti do nevjere. Morate objasniti svoje osjećaje, potrebe i brige jer ćete u protivnom biti u loše braku.

Ne zaljubljujte se očima - ako ste se odlučili zaljubiti u izgled, važno je da se zaljubite u oči. Zgodan muškarac kojeg danas poznajete, za nekoliko godina, imat će trbuščić i tanku kosu, a lijepa žena koju sada obožavate imat će opušteno lice. Ako se to događa slavnim osobama, pogodite što će se dogoditi vašem partneru. Zapamtite da su oči ogledalo duše. Vidjet ćete strast, radost i čežnju svog partnera kroz njih, bez obzira na to koliko mu je godina.

Nećete biti ista osoba za deset godina - ljudi se mijenjaju cijelo vrijeme. Nakon godina neprekidnog rada, maratona s djecom i utapanju u svakodnevnim kućnim poslovima, osobnost partnera i vas će se promijeniti. Mogli biste postati nervozniji, manje osjetljivi, agresivniji ili manje skloni praštanju. Sigurno nećete biti iste osobe.

Nemojte se uspoređivati - ponekad ćete gledati druge parove i pomisliti zašto mi nismo takvi. Nemojte zaboraviti da idealni parovi koje gledate mogu samo tako izgeldati izvana, nitko ne što se događa između četiri zida.

Poštovanje - naravno da je ljubav važna. Ali postoje mnogi slučajevi kada parovi odluče ostati zajedno iako je ljubav davno umrla. Ponekad kako bi bili zajedno zbog djece, a nekad se radi o financijskoj sigurnosti. Jednom kada izgubite poštovanje prema partneru, život postaje mučenje. Svaki susret je potencijalna muka. Možete oživjeti izgubljenu ljubav, ali poštovanje se teško vraća.

Strpljenje, strpljenje i još više strpljenja - kada se suočite s bilo kakvim preprekama, samo zapamtite da vrijeme popravlja sve probleme. Dakle, duboko udahnite i budite strpljivi.