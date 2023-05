Što se NE smije grijati u mikrovalnoj

Mikrovalna pećnica izvrsna je za brzo i jednostavno kuhanje te podgrijavanje različitih vrsta hrane. Ipak, valjalo bi osvijestiti da ona nije nešto što se smije koristiti za svu hranu u našoj kuhinji jer u nekim slučajevima može biti vrlo opasno po zdravlje.

Evo što NE biste smjeli nikad stavljati u nju...

Jaja u ljusci - poširanje jaja doista može biti muka, a u posljednjih nekoliko godina pojavilo se mnogo ideja na TikToku kako to učiniti u mikrovalnoj pećnici. Ali nutricionistica Melissa Wasserman Baker upozorava da je to veliki sigurnosni rizik. "Stavljanje jaja u ljusci u mikrovalnu pećnicu može dovesti do njihove eksplozije, što može uzrokovati ozbiljne opekline i ozljede."

Sirove ljute papričice - nutricionistica Lisa Richards objašnjava da ljute papričice svoj ljuti okus imaju zahvaljujući spoju kapsaicinu, koji se oslobađa ako se sirove peku u mikrovalnoj pećnici. Kapsaicin može iritirati oči, nos i grlo, što dovodi do kašlja i otežanog disanja. Osim toga, para koja nastaje zagrijavanjem paprike u mikrovalnoj pećnici također može uzrokovati opekline kože i očiju.

Prerađeno meso - prerađeno meso poput slanine, kobasica i hrenovki ne smije se peći u mikrovalnoj pećnici jer se stvaraju nusprodukti koji su dokazano štetni za ljudsko zdravlje. "Prerađeno meso sadrži visoke razine konzervansa i nitrata, koji mogu reagirati s mikrovalnim zračenjem i proizvesti štetne spojeve", kaže Wasserman Baker.

Smrznuto meso - "Mikrovalne pećnice ne kuhaju hranu ravnomjerno, a smrznuto meso može ostati djelomično zamrznuto u nekim područjima, dok se druga područja zagrijavaju na razinu koja pogoduje rastu bakterija. Bakterije potom mogu uzrokovati bolesti koje se prenose hranom", objašnjava dijetetičarka Trista Best. Osim toga, pečenje smrznutog mesa u mikrovalnoj također može rezultirati neugodnom teksturom, odnosno da neki dijelovi postanu žilavi.

Voda - nije neuobičajeno staviti šalicu vode u mikrovalnu pećnicu ako kuhate čaj ili vruću čokoladu, a nemate volje koristiti kuhalo za vodu. Međutim, budite svjesni da biste se mogli naći u opasnoj situaciji. Kada uobičajeno zagrijavate vodu, nakon što dostigne točku vrenja ona počne stvarati mjehuriće, odnosno voda prelazi u paru. Ali ako u posudu koja je dobro ostakljena i nema ogrebotina stavite vodu koju grijete te ta voda nema nečistoća, kao što je to slučaj s filtriranom ili destiliranom vodu, mogla bi eksplodirati u mikrovalnoj pećnici.

Dakle, zapamtite što treba, a što ne!