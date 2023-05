Što se ne radi na pun mjesec?

Prema astrologiji, Mjesec simbolizira naše emocije, snove i instinkte, a pun mjesec može pojačati naše osjećaje i staviti ih u prvi plan.

Astrolozi otkrivaju što ne biste trebali raditi tijekom punog mjeseca...

Ne donosite važne odluke - ne dopustite da vas lunarne plime navedu na pogrešku koju ne možete poništiti. Naime, mnogi vjeruju da pun mjesec uvelike utječe na njihovo ponašanje pa stoga to nije najbolje vrijeme za donošenje velikih, važnih odluka. "Iskoristite ovo vrijeme da razmislite o svojim ciljevima i težnjama", kaže Raquel Rodriguez, astrologinja.

Ne javljajte se bivšem partneru - pun mjesec može probuditi emocije iz prošlosti, no nemojte da vas to navede da se javite bivšem partneru/ici. "Pun mjesec može probuditi osjećaje nostalgije i čežnje za prošlim vezama. Međutim, ključno je izbjegavati kontakt s bivšim tijekom tog vremena", savjetuje astrologinja Stacee Magee.

Ne manifestirajte nove mogućnosti - pun mjesec jedna je od najsnažnijih mjesečevih faza i sadrži puno energije, no, pun mjesec nije najbolje vrijeme za nove početke. Astrologinja Sheba Roy navodi da se općenito mladi mjesec koristi za ispoljavanje novih prilika, dok je pun mjesec vrijeme razmišljanja ili oslobađanja.

Ne sumnjajte u svoju intuiciju - pun mjesec je vrijeme velike moći i transformacije, prema astrolozima. Predstavlja vrhunac mjesečevog ciklusa i nudi nadu i nove početke s druge strane. Budući da mjesec simbolizira naše emocije, pun mjesec je vrijeme pojačane intuicije i duhovne svijesti. No, to ne znači da se trebate ponašati impulzivno. Umjesto toga, slušajte svoj unutarnji glas. "Izbjegavajte preispitivanje ili ignoriranje svojih instinkata, jer to može dovesti do kajanja", objašnjava Rodriguez.

Nemojte se svađati s partnerom - zbog toliko energije tijekom punog mjeseca, lako može doći do preopterećenja i fitilj kod nekih ljudi može biti kraći nego inače. "Tijekom punog mjeseca morat ćete biti iznimno svjesni svojih emocija, poduzimati dodatne mjere opreza oko svog partnera i posebno izbjegavati emocionalno nabijene razgovore", objašnjava astrologinja Courtney Trethric.