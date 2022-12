Što se najviše pojelo na Fuliranju

Da su Fuliranje na Strossmayerovu trgu i FOOLING AROUND by Fuliranje na terasi Oleander hotela Esplanade prepoznati kao najbolje gastro adventske destinacije u Zagrebu, govore i podaci o najpopularnijim jelima i pićima od početka otvaranja ovogodišnjeg adventa do danas.

Pa su tako posjetitelji FOOLING AROUND by Fuliranje kod GINgle Bells x Old Pilot's najviše pokazali ljubav prema Old Pilot's kuhanom ginu i Gin tonicu (Old Pilot's x Thomas Henry), a u Rakijarnici najviše vole crno i bijelo kuhano vino.

Što se tiče gastronomske ponude, koja je ove godine na najvišoj razini, od ponude restorana Balon posjetitelji su najviše zavoljeli gulaš od hobotnice s njokima na mediteranski te teleći bečki u sendviču. Beg's Plant Based Street Food zaludio je s Beg's Purple Haze Sarmicama i Beg's K'Bajom Grande. Domaćin na terasi Oleander, Esplanade Gourmet najviše je pripremao Esplanada štrukle i Bread & butter pudding, a Institut za kobasice by Mate Janković oduševio je posjetitelje kranjskom sa sirom i debrecinkom.

Kod kućice Nebo by Deni Srdoč StreetStyle fuliranti su najviše birali Smeš burger i Chicken pita bread. Od početka adventa, posjetitelji su u ResTAČu najviše uživali u 10 u pola~ ćevosima i adventskom kobasom, kod Taike u Salmon roll sandwichu i Chestnut rocky road-u (premium kesten pire s vanilijom, crumble na bazi sjemenki). The Meat je najviše napravio Pulled Pork BBQ Sandwicha i Dry Aged 60/Beef Burgera.

Naravno, Fuliranje na Strossmayerovom trgu ispunilo je sva očekivanja posjetitelja - 4Burgers je najviše pripremio Serano Smash Gourmet i Santa's Smash burgera dok je Boogie wonderland by Kroštula najviše ljudi zasladio s Kronutom od pistacija i Gremknedlom od čokolade.

Posjetitelji Bakine kućice najviše su pojeli tri Naana (s kobasom od divljači, sporo kuhanom vratinom i sa šiš ćevapom od janjetine i piletine), a zagrijali su se s Babinim loncem od kruha s gulašom od divljači. Chef's Burger by Ivan Pažanin najviše je pripremao za posjetitelje Cheesy Chesse i Crispy Kapula burgere. Crumble by Briocherie je posjetitelje zasladio Nutella Crumbleom i The Crumbleom.

Restoran El Toro najviše je napravio Beef Salsicha sendviča, kao i El Toro Xmas Pita Breada, dok je Ficlek posjetiteljima pripremio pravu zimsku domaću hranu - buncek sa zeljem i kobasice u pecivu s kiselim zeljem i senfom. Full Circle Chicken je od svoje ponude najviše napravio Cheeky tortilja i Cheeky quesadilla. Uz neobilazni GINgle Bells, posjetitelji su okrjepu pronašli u Hendrick's kuhanom ginu i Gin tonicu.

Institut za kobasice by Mate Janković i na ovoj lokaciji izdvaja iz svoje ponude kao najprodavanije kranjsku sa sirom i debrecinku, a u Picnic-u svi obožavaju već poznatu drugačiju sarmu i Blackie burger. Purple Monkey izdvaja najprodavaniji Gua Bao Sai Kok, kao i Gua Bao Katsu Prawns, teško za izgovoriti, ali odlično za pojesti.

I za kraj, Torikaya je skuhala najviše Miso chicken ramena i pripremila Pork belly sendviča.

Ako niste bili sigurni što probati, znamo da vam ovim nismo mnogo olakšali, ali možda ipak sada znate otkud početi. Dana adventa još ima, stignete kušati sve od reda.

Gastro spektakl se nastavlja - Star chef cooking around powered by METRO

Ako vam gore navedeni okusi nisu dovoljni, na FOOLING AROUND by Fuliranju ljestvica gastronomske ponude u street style pakiranju još je i viša, jer u suradnji s Metro Hrvatska po prvi put na ulici kuhaju najbolji hrvatski chefovi.

U srijedu 21.12. s početkom u 19:00 restoran San Rocco koji je čak šest godina zaredom uvršten u Michelin vodič, dolazi u Zagreb. Teo Fernetich i Luana Fernetich Ladavac, vlasnici i voditelji hotela i restorana San Rocco, zajedno s Florianom Ružić, glavnom cheficom restorana, Ivanom Kamberom, glavnim sommelierom i Matejom Filipović sous cheficom, predstavljaju dva jela koja najbolje karakteriziraju Istru u ovo godišnje doba - "Truffle to Go" - cappuccino od sipa s bijelim tartufom (Magnatum) i "Foccaccia" s istarskom kobasicom.

U četvrtak 22.12. star chef koji će kuhati je Boris Šuljić, vlasnik, vinar i chef patron restorana hotela Boškinac, vlasnika Michelinove zvjezdice, poznatog po interpretaciji tradicionalne otočke kuhinje na kreativan i moderan način. Dašak Paga će raspršiti kroz trganu pašku janjetinu (pulled lamb), koju ćete moći probati samo taj dan, od 19 sati.

I ovaj tjedan fulirajte se s nama i uživajte u vrhunskoj gastronomiji Fuliranja i FOOLING AROUND by Fuliranja!