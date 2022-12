Evo stižu Vatreni iz Katara, imamo i detalje dolaska

Vatreni su nas opet razmazili, osvojili su broncu na Svjetskom nogometnom prvenstvu i, naravno, dolaze u Zagreb slaviti s navijačima. Tek toliko da vam bude jasno, bit će bučno, ludo i dugo u noć...

E sad, ako baš niste nešto nabrijani na nogomet, imat ćete problema u prometu ako želite negdje stići popodne i navečer, pa smo vam pripremili detalje dočeka kako bi znali gdje se ne bi trebali kretati... ;)

Nakon što avionom slete u zagrebačku zračnu luku oko 17.10h, Vatreni će krenuti autobusom prema Trgu bana Jelačića, gdje se organizira njihov doček, objavila je gradska uprava.

Do glavnog zagrebačkog trga hrvatska nogometna reprezentacija i stručni stožer kretat će se autobusima trasom do čvora Buzin, potom Ulicom Savezne Republike Njemačke, Avenijom Dubrovnik, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Vukovarskom ulicom, Savskom cestom, a potom Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića. Na toj trasi bit će posebna regulacija prometa.

Grad je pozvao navijače, posebice roditelje s malom djecom i starije osobe, da Vatrene pozdrave već na samoj ruti kretanja povorke od Zračne luke do Trga bana Jelačića.

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić, koji je na čelu stožera za osiguranje dočeka hrvatske nogometne reprezentacije, kazao je da će ruta dolaska Vatrenih do zagrebačkog Trga bana Jelačića u nedjelju 18. prosinca biti identična onoj iz 2018.

Barić je izvijestio da je polazak reprezentacije iz zračne luke prema Trgu bana Jelačića planiran oko 17:30, a dolazak na glavni zagrebački trg između 18:30 i 19 sati.

Duž cijele trase kolona vozila će se kretati uz pratnju policijskih automobila i motorista te uz zračnu potporu zrakoplovne jedinice policije, rekao je Barić i dodao da će reprezentativci ići zatvorenim autobusom od zračne luke do Savske ceste, gdje će prijeći u panoramski autobus.

U policiji pozivaju na suzdržavanje od uporabe pirotehnike, posebice njenog korištenja u masama ljudi. Od 15 do 23 sata u zoni središta Zagreba oko Trga bana Jelačića zabranjeno je korištenje dronova za snimanje iz zraka.

ZET je objavio da od 14 sati pa do završetka koncerta tramvajske linije prometuju obilazno preko Glavnog kolodvora.

Program dočeka reprezentativaca počinje u 16 sati.

Hrvatski nogometni savez u suradnji s vladom RH te Gradom Zagrebom organizira svečani doček hrvatske nogometne reprezentacije nakon izuzetnog uspjeha ostvarenog na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Na glavnom zagrebačkom trgu postavljena je pozornica na kojoj će uz prigodan program biti dočekana jedna od najboljih nogometnih reprezentacija na svijetu.

Redatelj programa bit će Joško Lokas, a navijače i reprezentativce raspjevat će Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia bend. Službenu himnu Republike Hrvatske otpjevat će klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj".