Što radi toplinske udare u Kini?

Tim oceanografa i planetarnih znanstvenika na Sveučilištu Ocean u Kini, radeći s nekoliko kolega iz SAD-a i jednim iz Njemačke, otkrio je putem računalnog modeliranja da bi nedavni toplinski valovi u sjevernom Pacifiku mogli biti posljedica velikog smanjenja aerosola koje ispuštaju tvornice u Kini, piše Phys.org.

Razdoblje od 2010. do 2020. svjedočilo je najtoplijim temperaturama površine mora u sjeveroistočnom Pacifiku ikada zabilježenim, s nekoliko dugotrajnih događaja ekstremnog zagrijavanja oceana. Iako varijabilnost interne klime iz godine u godinu može djelomično objasniti ovu pojavu, njezina učestalost zbunjuje znanstvenike.

Anomalije u atmosferi

Nova studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences pokazuje da brzo smanjenje aerosola u Kini izaziva anomalije u atmosferskoj cirkulaciji izvan područja njegovog izvora, potičući značajno srednje zagrijavanje površine u sjeveroistočnom Pacifiku, što stvara povoljne uvjete za ekstremno zagrijavanje oceana. Znanstvenici tvrde kako ova "otkrića daju važan uvid u mehanizme promjena oceana i atmosfere sjevernog Tihog oceana", a pritom ističu "potrebu razmatranja pogoršanih rizika koji proizlaze iz smanjenja antropogenih emisija aerosola u procjeni utjecaja klimatskih promjena".

U svom radu u PNAS-u, grupa opisuje kako su koristili nekoliko računalnih klimatskih modela i različite čimbenike koji su im omogućili pronalaženje obrazaca koji bi mogli biti povezani sa smanjenjem aerosola koje Kina ispušta u atmosferu.

Tijekom prošlog desetljeća, sjeverni Pacifik doživio je više toplinskih valova, što je dovelo do uginuća riba, cvjetanja otrovnih algi i nestanka kitova. Takvi toplinski valovi općenito se pripisuju globalnom zatopljenju, ali do danas ni jedno istraživanje nije uspjelo točno odrediti kako bi globalno zatopljenje moglo uzrokovati tako nagla i promjenjiva povećanja u određenom dijelu planeta, ističu autori.

Smanjenje sulfata

U ovom novom nastojanju, istraživački tim primijetio je kako je početak toplinskih valova uslijedio nakon uspješnih nastojanja kineske vlade da smanji emisije aerosola iz tvorničkih plinova. Počevši oko 2010. godine, tvornice i postrojenja za proizvodnju električne energije u Kini počele su dramatično smanjivati emisije aerosola kao što je sulfat, što je rezultiralo puno čišćim zrakom.

Napominjući da se aerosoli mogu ponašati poput zrcala koja lebde u zraku, reflektirajući toplinu od sunca natrag u svemir te također ističući da su ranija istraživanja pokazala da bi veliko smanjenje aerosola na jednom mjestu moglo dovesti do zagrijavanja na drugim mjestima - pitali su se je li smanjenje aerosola u Kini moglo bi igrati ulogu u toplinskim valovima koji su se počeli događati u sjevernom Pacifiku, sažima portal Phys.org.

Računalni klimatski modeli

Kako bi saznali je li to možda slučaj, tim je počeo prikupljati podatke i zatim ih unositi u 12 različitih računalnih klimatskih modela. Pokrenuli su ih pod dva uvjeta - jedan u kojem su emisije iz istočne Azije ostale kakve su bile tijekom proteklih nekoliko desetljeća i drugi u kojem su pale na način na koji su bile u stvarnosti. Otkrili su da modeli bez opadanja nisu uzrokovali mnogo promjena drugdje, dok su oni s kapljicama aerosola pokazali toplinske valove koji se javljaju u sjeveroistočnim dijelovima Tihog oceana.

Modeli su također pokazali zašto - kako se manje topline reflektiralo natrag u svemir iznad Kine, počelo je zagrijavanje obalnih područja u Aziji, što je rezultiralo razvojem sustava visokog tlaka. To je zauzvrat učinilo sustave niskog tlaka u srednjem Pacifiku intenzivnijim. Rezultat je bio jačanje Aleutske ciklone i pomicanje prema jugu, što je oslabilo zapadne vjetrove koji obično hlade površinu mora. Rezultat su bili topliji uvjeti.

Znanstvenici zaključuju da, kako se antropogene emisije aerosola budu nastavljale smanjivati, vjerojatno će doći do porasta daljnjeg sličnih toplinskih udara, nesrazmjerno velikih s obzirom na izravne učinke zračenja.