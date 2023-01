Što nas čeka u Attacku ovaj tjedan?

Drugačija glazba - Afro night, četvrtak 19.1.,2023, od 21 h, ulaz besplatan

Siječanj je obično mjesec u kojem se pune baterije zbog iscrpljenosti i neumjerenosti u zabavama prethodnog mjeseca. Neki ga smatraju i najdepresivnijim mjesecom u godini, jer nakon što se riješite mamurluka, shvatite da vam nije ostalo mnogo eura u novčaniku. Da bismo olakšali preživljavanje prvog mjeseca u godini, odlučili smo se za lake note afričkih ritmova ( uz poneki izlet na Karibe).

Program Drugačija glazba, u klubu Attack, u četvrtak 19.01. od 21.00 zagrijati će vas tako uz uz ritmove reggaea, afro reggaea, afro rootsa, afrobeata. Da bi glazba bila skladna, a zabava postojana pobrinuti će se DJ Sam Bushara & Dj Kimon, naši afrički prijatelji.

Ulaz na program je besplatan

PISTOLERO w/ BLAAZNY [Erebos Rec / SLO], petak 20.1.2023., od 22 h, ulaz Pretprodaja Entrio: 5 EUR / Na ulazu: 7 EUR

U petak 20. siječnja, Pistolero kreće u 2023. godinu i vraća se u mračne prostore Medike, gdje će protresti zidove standardno masnim i uvijek svemirskim zvukom. Radi se i na poboljšanju dobrosusjedskih odnosa, te na Pistolero parti stiže Blaazny, slovenski dj i producent koji produkciju objavljuje na londonskom Erebosu i berlinskom Ragnaroku, a rezident je i na Universe parti serijalu. Podrška su Pistolero rezidenti Haktal i Zmayo, dok su za video zaduženi Hybrid VJs. Upad je 5 eura u pretprodaji (Entrio), a 7 eura na ulazu u klub.

HIJINX, FILIP MOTOVUNSKI, NAUSIKA, LUCYLYU, PEAK. Subota 21.1.2023., ulaz 6.64 eura

Bare Bones proudly presents a heavyweight line-up for the new year in Zagreb, powered by the FULL Roadtripper Soundsystem.

Holding true to their slogan of 'Stripped Back Beats' expect a brain-rattling journey across the spectrum of bass music, from Dubstep, Drum & Bass, 140, Trap and more.

Promo talk to one-side - the sound as this event is going to be ridiculous...completely overkill infact. With that being said, very limited tickets are available, so book early to avoid disappointment.

HIJINX (Bare Bones/1985 Music)

FILIP MOTOVUNSKI

NAUSIKA

LUCYLYU

PEAK (Birthday Trap Set)

BARE BONES