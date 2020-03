Što muškarci mogu pročitati na ženi?

Muškarci ne razumiju žene - predrasuda je koja je toliko raširena da je prerasla u mit, a on zapravo nije ni izbliza temeljen na istini, nego na bapskim pričama... naime, muškarci itekako primjećuju detalje.

Znate ono kad se vratite od frizera, a on ništa? Ili ste kupile novu haljinu, a on ne trza? E, to nije zato što to nisu primjetili, nego tome ne pridaju pažnju - njima su zanimljivije neke druge stvari o kojima žene uopće ne razmišljaju.

Dakle, evo što muškarci dokazano primjećuju:

Boja odjeće - ovaj trik je prilično jednostavan. Svi znaju da boje utječu na raspoloženje i emocije. Crvena simbolizira energiju i strast; crna simbolizira eleganciju, pouzdanost i stidljivost; ružičasta simbolizira toplinu i nježnost. Dakle, kad žena odabere određenu boju za izlazak sa svojim dečkom ili mužem, ona šalje podsvjesne signale o svom raspoloženju.

Izrazi lica - apsolutno je pogrešno misliti da muškarci ne mogu čitati emocije, tijekom evolucije svi su stekli ovu vještinu kako bi se mogli braniti od neprijatelja. Ali muškarci primjećuju ne samo očite signale poput suza ili osmijeha. Oni također vide nesigurnost izraženu u očima i lagano razočaranje kada su usne stisnute. Sposobnost čitanja izraz lica pruža im priliku da razumiju što žene žele i prije nego verbalno izraze svoje želje. Ova neverbalna komunikacija može čak i uzbuditi muškarce jer im pomaže da se osjećaju posebno.

Omiljena pića - bijelo vino i morski plodovi, džin i tonik s prijateljima, crveno vino kada je pod stresom. Odabir pića, kao i hrana i odjeća mogu puno reći o osobi. Neki muškarci paze na to kako bi znali što će dalje naručiti, a neki to rade kako bi saznali trenutno raspoloženje svoje voljene osobe.

Pisanje poruka - lingvisti kažu da riječi koje koristimo puno govore o našem karakteru. Česte fraze poput "mislim, osjećam" znače da je osoba fokusirana na sebe. Ako vas osoba uvijek pokušava uvjeriti u nešto onda možda laže. Lakše je to shvatiti dok pišete tekst, zbog čega mnogi ljudi koriste ovu metodu za donošnje prosudbi o drugoj osobi.