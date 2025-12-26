Što kad ne možete napraviti 10 tisuća koraka dnevno?

Popularni cilj od 10.000 koraka dnevno, koji zahtijeva oko 90 minuta aktivnosti, mnogima je nedostižan zbog nedostatka vremena. Znanstvenici sada nude novi, vremenski učinkovitiji pristup koji se temelji na najnovijim istraživanjima i osmišljen je kao polazišna točka za sve koji se bore pronaći vrijeme za vježbanje, piše The Independent.

Vremenski učinkovit plan hodanja

Plan je jednostavan i ne zahtijeva specijaliziranu opremu. Svaki dan potrebno je odraditi jednu do dvije šetnje ugodnim, ali stabilnim tempom, u trajanju od 10 do 15 minuta. Tijekom tih šetnji treba uključiti dva do četiri intervala vrlo brzog hodanja od 30 do 60 sekundi. Ti se intervali mogu sastojati i od penjanja stepenicama ili hodanja uzbrdo kako bi se dodatno pojačao intenzitet.

Što kaže znanost?

Najveću korist od vježbanja nemaju vrhunski sportaši, već oni koji se trenutno vrlo malo kreću. Prelazak s nulte na bilo koju razinu aktivnosti donosi najveći skok u zdravstvenim prednostima. To je populacija na koju se u svojim istraživanjima usredotočio profesor Emmanuel Stamatakis sa Sveučilišta u Sydneyu.

Sve u svemu, može se...