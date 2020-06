Što kad mrzite svoj posao?

Kvaliteta sna

Mnogi ljudi 'prenose' stres iz svakodnevice u vrijeme kad se tijelo mora odmoriti. Moguće je da imate noćne more o poslu, ne možete zaspati jer razmišljate o tome što vas čeka sutradan. Ako vam posao ometa san, radi se o ozbiljnom problemu. Nedostatak sna onda utječe na smanjenu aktivost mozga i kreativnost, produktivnost, vid i pamćenje. Ulazite u začarani krug koji vas još više stresira.

Ogroman utjecaj stresa

Stres se danas čini kao popratna pojava svakog posla ili bilo kakvog životnog iskustva. No, postoji velika razlika u normalnim razinama stresa i onima koji utječu na našu svakodnevicu - i fizičku i psihičku. Mala količina stresa može čak djelovati motivirajuće. Međutim, jasna je granica. Kod pretjeranog stresiranja dolazi do iznimnog umora, iritabilnosti, lošijeg imuniteta, slabijeg emocionalnog zdravlja. Radi se o stanju uzrkovanom otpuštanjem kemikalija i hormona pa tako smanjenje stresa odmah utječe na to kako se osjećamo.

Razvoj bolesti

Nezadovoljstvo i stres vode do vidljivih, ozbiljnih posljedica. Veći je rizik za razvoj bolesti, ako ste kronično nezadovoljni. Ne samo da štetite imunološkom sustavu i stavljate se u rizik od manjih bolesti, već rastu šanse da razvijete bolesti krvožilnih puteva i srca, dijabetes, astmu, gastrointestinalne bolesti i ostale.

Ubijeno mentalno zdravlje

Mlađe generacije su sve manje definirane poslom koji imaju, ali nezadovoljstvo poslom svejedno dovodi do smanjenog samopouzdanja i poimanja vlastite vrijednosti. Radite tolike sate negdje gdje niste sretni i bavite se onime čime ne želite. To svakako dolazi s cijenom za vaše mentalno zdravlje. Svatko od nas se osjeća loše ako ne iskorištavamo naše najjače profesionalne sposobnosti i ne dokazujemo si da možemo biti bolji.