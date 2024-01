Što je zdravi vaginalni mikrobiom?

Jedan od najvažnijih sastavnih dijelova općeg zdravlja žene je vaginalno zdravlje. Intimina se udružila s dr. Susannom Unsworth kako bi dodatno objasnila što znači zdrav vaginalni mikrobiom. Zanimljivo je da je zdrava vagina puna bakterija, pri čemu se neke smatraju ''dobrim'', a neke ''lošim'' bakterijama.

Zdrave bakterije

Svi imamo bakterije koje žive na površini našeg tijela. Velika većina tih bakterija nije štetna i zapravo pomažu zaštiti naše tijelo od drugih, ''patogenijih'' infekcija. Vagina nije ništa drugačija. Postoji mikroflora koja živi u vagini i pridonosi dobrom zdravlju vagine. Ova vaginalna flora, koja se ponekad naziva vaginalni mikrobiom, razlikuje se od osobe do osobe. Sastoji se od kombinacije bakterija, gljivica i drugih jednostaničnih organizama. Velika većina mikroorganizama u vagini većinom su laktobacili. Ove bakterije su vrlo zaštitne i pomažu u održavanju pH ravnoteže. Nažalost, ako se bakterijska ravnoteža poremeti, to može dovesti do rasta drugih, štetnijih mikroorganizama.

''Nekoliko čimbenika može utjecati na ravnotežu laktobacila'', kaže dr. Unsworth. ''Korištenje mirisnih sapuna i proizvoda za higijenu može poremetiti ravnotežu, ali i druge tvari, poput sperme i menstrualne krvi, također mogu utjecati na ravnotežu bakterija. Između ostalog, životne navike isto mogu pridonijeti situaciji. Hrana koju jedemo može značajno utjecati na bakterije u našim tijelima, kao i pušenje. Svi ovi čimbenici mogu pridonijeti prekomjernom rastu određenih mikroorganizama koji mogu dovesti do infekcija poput soora i bakterijske vaginoze, ali vas također mogu učiniti osjetljivijima na druge infekcije poput infekcija mokraćnog sustava.

Da biste održali zdravu ravnotežu bakterija, jedan od ključnih savjeta zapravo je dopustiti svojoj vagini da 'radi svoje'. Pod ovim mislim na izbjegavanje upotrebe jakih proizvoda ili pretjeranog pranja područja, osobito bilo kakvog unutarnjeg pranja koje bi uklonilo zdrave bakterije. Važno je da tijekom menstruacije redovito mijenjate svoje menstrualne proizvode kako biste spriječili da se menstrualna krv predugo zadržava u vagini. Također vrijedi razmisliti o korištenju kondoma tijekom spolnog odnosa, osobito s novim partnerom, što je važno za smanjenje rizika od spolno prenosivih bolesti. Međutim, također može pomoći u sprječavanju promjena prirodnog mikrobioma sprječavanjem kontakta sjemene tekućine i mijenjanjem pH ravnoteže. Promjene načina života također mogu biti važne, poput zdrave prehrane i izbjegavanja pušenja", objašnjava dr. Unsworth.

Ispravni menstrualni proizvodi

Menstrualna krv jedna je od tvari koje mogu poremetiti vaginalni mikrobiom. Žensko tijelo je dizajnirano za mjesečne menstruacije, tijekom kojih krv teče kroz vaginu i prirodno napušta tijelo. Neki menstrualni proizvodi mogu utjecati na ovaj proces. Ako se menstrualna krv predugo zadržava u vagini, može doći do poremećaja pH vrijednosti, što će utjecati na ravnotežu bakterija, a to može dovesti do problema.

Dr. Unsworth objašnjava: "Kao što je već opisano, to može uzrokovati smanjenje zdravih bakterija, što može dovesti do prekomjernog rasta štetnih bakterija i mikroorganizama. Korištenje higijenskih uložaka ili gaćica za menstruaciju omogućit će prirodan prolaz krvi kroz vaginu, smanjujući vjerojatnost uzrokovanja problema. No, samo neke osobe vole koristiti takve proizvode. Korištenje tampona može uzrokovati dulje zadržavanje krvi u vagini, stoga je važno redovito ih mijenjati. Korištenje menstrualnih čašica može biti korisnije jer one zadržavaju krv unutar čašice čime se smanjuje količina krvi koja dolazi u kontakt sa stijenkom vagine i smanjuje mogućnost utjecaja na mikrobiom. Sve dok se proizvodi pravilno koriste, posebice održavanjem higijene proizvoda za višekratnu upotrebu, oni mogu biti vrlo učinkovit način smanjenja učinka na vaginalnu floru."

Mogu li probiotici pomoći?

"Poteškoća s preporukom upotrebe probiotika za održavanje vaginalnog mikrobioma je u tome što postoje ograničeni dokazi koji podupiru njihovu učinkovitost. Istraživanja traže odgovor na ovo pitanje, a pojavljuju se podaci koji bi mogli sugerirati moguće dobrobiti, no, ipak, količina podataka još uvijek je mala", komentira dr. Unsworth i savjetuje: "Poznato je da će zdrava, uravnotežena prehrana tijelu osigurati odgovarajuće hranjive tvari i naše prirodne bakterije, osiguravajući održavanje ravnoteže korisnih mikroorganizama. No imamo ograničene podatke o tome mogu li oralne žive bakterije preživjeti dovoljno dugo kako bi postigli željeni rezultat u vagini. Zanimljivo je da je jedno istraživanje pokazalo dobrobit u obnovi zdravog mikrobioma nakon epizode bakterijske vaginoze i otkrilo da je došlo do koristi od uzimanja probiotika koji sadrže laktobacile unatoč tome što nije identificirano da su bakterije dospjele u vaginu. To sugerira da je njegov učinak bio posredovan prisutnošću bakterije u crijevima, a ne u vagini (1)."

"Ima još puno toga za naučiti o učincima koje probiotici mogu imati na cijeli naš mikrobiom. Dakle, trenutno je najbolji savjet nastaviti održavati zdrav način života, zajedno sa zdravim navikama vaginalne higijene, kako biste optimizirali zdravlje svoje vaginalne flore. Ako mislite da imate problem, bolje je potražiti odgovarajući savjet od liječnika kako biste bili sigurni da ćete napraviti najbolje za sebe. Ali ako odlučite uzimati dodatne probiotike kako biste doprinijeli zdravlju, važno je upamtiti da na djelu može postojati element placebo učinka i pripazite pri odabiru proizvoda kako biste bili sigurni da dolazi iz renomiranog izvora jer je vrlo ograničena regulativa oko ovakvih proizvoda", zaključuje dr. Unsworth.