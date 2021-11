Stiže Zagreb Connect!

Imate li želju ušetati u najveći hrvatski startup hub, osjetiti uzbuđenje natjecatelja pred veliko finale i ponos startupova koju su uspjeli iz Hrvatske, iz ZICER-a?

Prilika je tu! U utorak, 23. studenoga 2021. od 10 do 14 sati oslobodite vrijeme u svojem kalendaru, ugodno se smjestite, povežite se sa željene lokacije i pratite Zagreb Connect.

Na Zagreb Connectu doznat ćemo kako iz Hrvatske stvoriti uspješan globalni startup i kako uspješno funkcioniraju međunarodni startup ekosustavi koji osiguravaju održivi razvoj.

Zagreb Connect je i veliko finale Startup Factoryja, prvog hrvatskog startup akceleratora. Kroz intenzivan program 12 timova inovatora upravo razvija tehnološka rješenja koja će doprinijeti globalnim pozitivnim promjenama. Baš oni će se tada boriti za novčani fond od 800.000 kuna.

Zagreb Connect je vrhunski startup događaj. Kroz dosadašnjih sedam godina na njegovoj je pozornici zasjalo više od 90 domaćih startupova, posjetilo ga je više od 3500 sudionika uživo, a prošle ga je godine online prijenosom pratilo više od 1500 osoba.

I ove godine budite s nama, uživajte u zanimljivim razgovorima i navijajte za svoje Startup Factory favorite. Svoje besplatno mjesto osigurajte prijavom putem web stranice www.zicer.hr.

Kreirati, inovirati, realizirati i plasirati proizvod na globalno tržište - uz kvalitetnu ideju te pametan i ustrajan rad se može. Zanimljivo je i inspirativno slušati startupove koji s lakoćom i bez zadrške pričaju o prilikama, izazovima, usponima i padovima koji su ih doveli do točke koja se smatra uspjehom. Snaga ide iz pojedinca, a održivost na tržištu može iznjedriti samo dobro posložen tim. No kada je ekosustav koji podržava rast startupova također dobro posložen, on daje adekvatnu podršku i akceleracija dolazi kao zaokružen rezultat rada na zajedničkom cilju. Zato ove godine na Zagreb Connectu, uz natjecanje 12 zaista izvrsnih Startup Factory timova, fokus stavljamo na startupove i ekosustave koji ih podržavaju. Dođite na osmi Zagreb Connect. - poručuje Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Zagreb Connect organizira ZICER - Zagrebački inovacijski centar u partnerstvu s Gradom Zagrebom.