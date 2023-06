Stiže nam Ljeto kod Matoša

Poznata i omiljena zagrebačka manifestacija Ljeto kod Matoša spremna je za svoje ovogodišnje izdanje i to ponovno na dobro poznatoj lokaciji u samome centru grada! Caffe de Matoš tako će se održavati u hladovini drvoreda i ispod starih fenjera u skrivenom dragulju Donjeg grada - na Trgu braće Mažuranić. Vruće ljetne večeri na Mažurancu prepune tradicionalno sjajnih DJ setova, bendova, finih zalogaja i osvježavajućih koktela pod zvijezdama trajat će gotovo mjesec dana, točnije od 30. lipnja do 29. srpnja. A osim u Ljetu kod Matoša, posjetitelji će uživati i u programu još jednog odličnog festivala: LADO na Mažurancu.

Iza zgrade Lada, tik do HNK ili odmah pokraj Sokola, samo su neki od načina na koje se drugima može objasniti gdje će se provoditi ljeto u gradu dok se čeka odlazak na godišnji odmor, oporavlja od povratka s istoga ili jednostavno uživa u svim čarima najtoplijeg godišnjeg doba u Zagrebu. Ljeto kod Matoša savršena je kulisa da se na otvorenome, uz opuštenu atmosferu, sjajnu glazbu i ukusne ljetne zalogaje proslavi rođendan, zaruke, kraj radnoga tjedna ili jednostavno „majmunovo". Gomila ležaljki, vreća, jastučića i stoličica za sjedenje, kao i neodoljive retro fotelje i kredenci, doprinijet će ugođaju u kojem će se svatko osjećati „kao kod kuće".

Što se tiče zalogaja, organizatori su se pobrinuli da street food ponuda bude bogata te pruža za svakoga ponešto. Osim meksičke kuhinje, posjetitelji će moći probati najukusnije burgere i pizze, hrskave pržene krumpiriće i batate, domaću varijantu popularnog Philly cheesea, pilećih krilca i stripsa, a za one sa slatkim zubom tu su banana bread, dnevna ponuda svježeg voća, fritule i još slatkih iznenađenja. No to nije sve, jer na Mažurancu će se naći i široka ponuda u potpunosti veganskih jela kao što su vege burgeri, vege balls i vege hot dogovi.

A za pravo osvježenje na Ljetu kod Matoša moći će se birati između čak deset vrsta piva ili probati nešto drugačije, kao što su Spritz kokteli s pjenušcima te najbolji gin-tonic u gradu. Za one koji dođu u većem društvu te žele drugačije iskustvo i nešto što će dobro izgledati i na Instagramu, tu je i koktel koji se, umjesto u čašama, servira u lubenici! Tako će svatko tko naruči koktel od lubenice dobiti veliku polovicu domaće, mirisne i sočne neretvanske lubenice u kojoj se nalazi jedinstveni spoj ruma, limete i mente sa svježe cijeđenim sokom od lubenice u kojoj je i serviran.

Tople ljetne večeri na Mažurancu upotpunit će nezaobilazni koncerti i DJ nastupi. Srijedom i četvrtkom na rasporedu su live izvedbe domaćih, urbanih, glazbenika i bendova kao što su Anya Alu, NoA, Boje indiga, Toni Drama i Tom & The Twisters, a utorak, petak i subota rezervirani su za DJ-jeve među kojima su DJ Zozzo, DJ Bondža, DJ Leo i DJ Kanca. Različiti glazbeni žanrovi poput jazza, funka, rocka i popa zasigurno će zadovoljiti raznolike glazbene ukuse.

Za najmlađe su rezervirani vikendi kada će u subotnjim i nedjeljnim prijepodnevima klinci moći pogledati zanimljive i edukativne kazališne predstave Šarenog svijeta.

Ali ni to nije sve što Mažuranac nudi svojim ljetnim posjetiteljima! Od 30. lipnja do 2. srpnja ugostit će i treće izdanje festivala LADO na Mažurancu, i to odmah uz zgradu Ansambla LADO. LADO će tako i ove godine pripremiti brojne radionice (plesna radionica, radionica rukotvorina i radionica tradicijskih glazbala), izložbe, predstave, uz dva premijerna koncerta Ansambla LADO i koncerte Zrinke Posavec te Borne Šercara i njegove Jazziane Croatice. Festival će otvoriti Ansambl LADO, a drugog danas festivala Etnografski muzej u Zagrebu pripremiti radionicu Moj najdraži kutak doma i stručno vodstvo kroz izložbu Intimni prostori svakodnevice.

Baš kao i Ljeto kod Matoša, festival LADO je u potpunosti besplatan, a namijenjen je svim posjetiteljima i stanovnicima Zagreba, od onih najmlađih do najstarijih.

Ljeto kod Matoša traje od 30. lipnja do 29. srpnja, a manifestacija je otvorena svakog radnog dana od 16 sati, subotama i nedjeljama od 10 sati, a zatvara se u ponoć. Sve informacije o programu i koncertima bit će dostupne na Facebook i Instagram stranici manifestacije.