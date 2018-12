„Stiže najjači Sea Star do sada!" - ujedinjeno najavljuju organizator, Exit Festival, i domaćin, grad Umag. Sea Star, zasluženo nominiran za najbolji europski festival, svoje će treće izdanje doživjeti od 24. do 25. svibnja 2019. godine u laguni Stella Maris. Više od 80 tisuća posjetitelja i brojni glazbeni superstarovi pomogli su da se festival već nakon dvije sezone prometne među najvažnije na Mediteranu, no treće ljeto dići će ljestvicu na dosad najvišu razinu

„Prva dva izdanja Sea Star Festivala potvrdila su ogroman potencijal, a sljedeće godine idemo još jače i bolje. Krajem petog mjeseca opet ćemo se skupiti iz svih dijelova svijeta i započeti ljeto u magičnoj umaškoj laguni, s najmoćnijim izdanjem festivala do sada!" - izjavio je izjavio je Dušan Kovačević, osnivač Exita.

Dimitri Vegas & Like Mike live at Sea Star Festival

Grad Umag istaknuo se kao odličan domaćin, a kompleks Stella Maris kao idealna lokacija za Sea Star Festival što su, jednako kao i ljepote i multikulturalnost Istre, isticali gosti iz cijelog svijeta, dok su neka od najvećih glazbenih imena oduševljeni gostomprimstvom produžavali boravak i ostajali na mini godišnjim odmorima.

„Nakon prva dva izdanja u kojima se u Umagu skupila brojna domaća, regionalna, ali i publika sa svih djelova svijeta, grad Umag je odlučio, zajedno sa svim partnerima, za treći Sea Star napraviti poseban iskorak i podići festival na još veću razinu" - dodao je Milovan Popović, direktor Turističke zajednice grada Umaga.

Formula 2+2 pokazala se uspješna prve dvije sezone pa će tako u petak 24. i subotu 25. svibnja Sea Star Festival svirati u svojoj punoj snazi, dok je za četvrtak 23. pripremljen je Welcome Party, a u nedjeljno jutro 26. svibnja završni Closing Party.

Početak prodaje ulaznica tempiran je za srijedu, 12. prosinca u 12:00, kada stižu festivalske ulaznice po poklon cijeni od svega 199 kn, što je ušteda od čak 60% u odnosu na finalnu cijenu! Broj tih ulaznica veoma je limitiran količinom, a poklon cijena vrijediti će najdulje 24 sata ili do isteka zaliha.

Za sve one koji vole veći komoditet i specijalan tretman, u prodaji će se naći i VIP Gold ulaznice po cijeni od 750 kn. Sve ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima Ticket Shopa i Entria od 12. prosinca u podne.

Hurts live at Sea Star Festival

Prva dva izdanja Sea Star očaralo je mnogobrojnu publiku te internacionalne i regionalne izvođače koji su se u samim superlativima izrazili o kvaliteti i atmosferi festivala, ljepotama Istre, kao i prihvaćenosti od strane domaćina. Već prošla godina donijela je mnoštvo pozitivnih noviteta od kojih se posebno isticala spektakularna glavna pozornica, Addiko Tesla stage, najveća dosad postavljena u Istri, koja je dominirala lagunom. Kroz kompleks Stella Maris dosad je prošlo više od 80.000 posjetitelja koji su uživali u nezaboravnim nastupima svjetskih i regionalnih superstarova kao što su Prodigy, Robin Schulz, Fatboy Slim, Dimitri Vegas & Like Mike, Hurts, Paul Kalkbrenner, Paul Van Dyke, Pendulum, Dubioza Kolektiv, Kiša metaka, Nipplepeople Krankšvester i Tram 11, kao žanrova poput elektronske plesene glazbe i trapa/hip hopa koji dominiraju globalnim zvukom.

Uspjeh prošlogodišnjeg izdanja rezultirao je nominacijom za "Best Medium-Sized Festival", odnosno najbolji festival do 40 000 posjetitelja dnevno na Europskim festivalskim nagradama! Uspjeh Sea Stara savršeno se uklopio u uspjeh svih festivala iz Exitove obitelji koji su ukupno uhvatili čak osam nominacija.