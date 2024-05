Sting u Arenu Zagreb dovodi novi bend

Ostalo je još samo dva tjedna do velikog koncertnog spektakla u režiji neponovljivog glazbenog čarobnjaka Stinga. Samo dva dana nakon Dresdena, gdje započinje europski dio njegove velike svjetske turneje, Sting stiže u Arenu Zagreb, 27. svibnja 2024. godine, a publika će imati priliku premijerno čuti i vidjeti njegov novi bend - "power trio" koji će dati posebnu čar i novo ruho Stingovim klasicima. Ulaznice su još uvijek dostupne i mogu se osigurati u sustavu Eventim.hr.

Stingu će se na pozornici pridružiti dva prava virtuoza - gitarist Dominic Miller, njegov dugogodišnji suradnik te bubnjar Chris Maas, poznat i kao nekadašnji član bendova Mumford & Sons i Maggie Rogers. Ovaj će glazbeni trio publici pružiti dinamični koncert prožet Stingovim najpoznatijim hitovima koji objedinjuju njegovu slavnu karijeru, i kao člana benda The Police, i kao solo umjetnika. Koncert će obuhvatiti njegove bezvremenske klasike poput "Fields of Gold," "Roxanne," "Every Breath You Take,"i "Message in a Bottle" ali i brojne druge pjesme koje su obilježile živote generacija slušatelja diljem svijeta.

Publiku će svojim će impresivnim i raznolikim glazbenim programom zagrijati talijanska glazbenica Giordani Angi. Njezino glazbeno stvaralaštvo okrunjeno je titulom platinastog i dva zlatna albuma, a autorica je tekstova brojnih hitova talijanskih izvođača poput zvijezde Tiziana Ferra. Njezina debitantska međunarodna ploča 'Giordana' nominirana je za nagradu GRAMMY, a dostupna je na 4 različita jezika: engleskom, talijanskom, francuskom i španjolskom. Prošlog ljeta Giordana je ušla na listu top 10 radijskih hitova u Francuskoj s pjesmom „J'étais pas fait pour le bonheur", duetom s francuskom ikonom Pascalom Obispom.

Sting je jedan od najosebujnijih svjetskih solo umjetnika koji je na dugu listu velikih postignuća upisao impresivnih 11 Grammyja, dva Brita, Zlatni globus, Emmy, četiri nominacije za Oscara, nominaciju za Tonyja. Prodao je nevjerojatnih 100 milijuna albuma, a osim glazbene karijere, poznati je aktivist, ostvario je brojne nastupe u filmovima, a napisao je i dvije knjige, uključujući bestseler The New York Timesa "Broken Music".

Ulaznice za zagrebački koncert mogu se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr. Sve ostale informacije o turneji mogu se pronaći na službenoj stranici www.sting.com