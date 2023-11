Sting opet stiže u Arenu Zagreb

Ulaznice su u prodaji od petka, 24. studenog, a mogu se osigurati u sustavu Eventima.

Na pozornici će se Stingu pridružiti njegov naelektrizirani rock band kako bi publici pružili dinamičnan koncert prožet Stingovim najdražim hitovima koji objedinjuju njegovu slavnu karijeru - i kao člana benda The Police, i kao solo umjetnika. Koncert će, među bezbrojem drugih kultnih pjesama, sadržavati i njegove bezvremenske klasike poput "Fields of Gold," "Roxanne," "Every Breath You Take," "Message in a Bottle".

Nakon njegovih zadnjih nastupa, ugledni britanski magazin The Times prozvao ih je masterclassom, a Stinga vještim umjetnikom. The Telegraph je Stingove koncerte ocijenio kao rijetku poslasticu dok je The Guardian istaknuo glazbenikovu uzvišenu pop alkemiju bez premca.

Članovi Stingovog Fan Cluba imaju mogućnost osigurati svoje ulaznice prije početka generalne prodaje i to putem njegove službene stranice www.sting.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od ovog petka, 24. studenog, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr. Sve ostale informacije o turneji i Fan Clubu mogu se pronaći na službenoj stranici. www.sting.com.