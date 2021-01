Still Corners na jesen stiže u Zagreb

Still Corners projekt je iza kojeg se nalaze Greg Hughes i Tessa Murray a koji sa sobom nosi milijunske brojke, što pregleda na Youtubeu, što fanova po svijetu.

Publika u njihovim utjecajima, među ostalima, prepoznaje bezvremenske eksperimente Vangelisa, genijalnost zvukova Ennija Morriconea, glamurozni synth-pop osamdesetih, obavijen u ruho dream-popa, elektronike i surf rocka a na novom albumu osjeti se i dašak zvukova kakve stvaraju Chris Isaak, Fleetwood Mac, ili Mazzy Star.

Skoro dvije godine od prvog gostovanja, kada se stvorila neraskidiva veza između hrvatske publike i ovog popularnog britanskog dvojca, Still Corners upravo je objavio novi album i datume nove turneje, od čega je 21. listopad 2021. rezerviran za - Zagreb!

Turneja kojom će Still Corners obići Europu objavljena je na krilima novog, upravo objavljenog albuma - The Last Exit - koji slušatelje vodi na hipnotičko putovanje, ispunjeno oronulim gradovima, tajanstvenim oblicima na horizontu i dugim putovanjima koja brišu granicu između onoga što je tamo, i onog čega nema. Album je u fokus dodatno dovela pandemija, kada je gotovo sve bilo prisiljeno stati.

„Uvijek postoji nešto na kraju puta, a za nas je to bio ovaj album. Naši planovi su stavljeni na čekanje - album postavljen za izdavanje, turneje, video snimanja, putovanja...godinama smo non-stop putovali, a sad smo bili prisiljeni sve zaustaviti. Mislili smo da je album završen, ali s krizom smo pronašli novu inspiraciju i počeli ponovno pisati. " - objašnjava Tess.

U tom kontekstu napisane su pjesme poput 'Crying', 'Static', 'Till We Meet Again', koje odražavaju utjecaj izolacije i potrebu za socijalnim kontaktom i intimnošću.

Kao središnja stvar i, jedna od najdojmljivijih pjesma na albumu istaknut je singl „The White Sands" dok je prvi, istoimeni singl s albuma „The Last Exit" posljednje poglavlje takozvane „Road" trilogije Still Cornersa. Ono što je započelo s pjesmom "The Trip" (57 milijuna pregleda), a slijedilo je s "The Message" (11 milijuna pregleda), završava sa zadivljujućom "The Last Exit".

Najava premijernog koncerta Still Cornersa u Zagrebu, u svibnju 2019. godine, pokazala je veliki interes zagrebačke publike prema dream&synth pop zvuku, a donijela je visoka očekivanja koja je bend tog kišnog četvrtka i više nego opravdao. Zagrebački koncert odveo je sve prisutne na fantastično glazbeno putovanje omeđeno zanimljivom zvučnom teksturom, zavodljivom atmosferom, i treperavim nostalgičnim melodijama. Pod utjecajem odličnih dojmova u punom Boogaloou, već tada se pokazala želja za ponovnim susretom.

Na oduševljenje zagrebačke publike, ponovni susret je upravo najavljen, i to opet u četvrtak, opet u Boogaloou, no ovog puta užitak glazbe pratit će jesenski dan i to 21. listopad.

Jesen u Zagrebu 2021 zvuči sneno i idilično uz Still Corneres, zar ne?

Prvih 100 ulaznica za koncert u Boogaloou nalazi se u prodaji po cijeni od 110 kuna, dok će nakon tog prodanog kontingenta cijena ulaznice iznositi 140 kuna.