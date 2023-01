Steve Vai prvi put u Zagrebu poslije 11 godina

Steve Vai, jedan od najpoznatijih svjetskih gitarista, vraća se u Zagreb nakon 11 godina i to u Tvornicu kulture, u četvrtak 13. travnja 2023. Glazbeni inovator, vizionar, producent i gitarist spaja nepresušnu kreativnost i tehničko majstorstvo u sviranju. Desetljećima oduševljava generacije fanova kao virtuoz heavy metala i rocka, dok mu mediji daju titule poput boga gitare.

Steve Vai - "Teeth of the Hydra"

Steve Vai u zagrebačku Tvornicu donosi Inviolate turneju koja se nastavlja na istoimeni album. Njime premošćuje granice instrumentalne glazbe, a za album je izmislio ne samo novi tip gitare s tri vrata, nego i način sviranja. Bit će to prilika i doživjeti neke najveće hitove, ali i napokon čuti novi album "Vai/Gash" snimljen 90-ih na kojem je vokal Johnny "Gash" Sombretto.

Stevea je od 12. godine gitaru počeo podučavati Joe Satriani, a s 18 se pridružio legendarnom Franku Zappi s kojim je i svirao. Nakon više od četiri desetljeća rada, preko 15 milijuna prodanih albuma diljem svijeta i tri Grammy nagrade, Vai je jedan od najpoznatijih gitarista današnjice.

Steve Vai - "In The Wind"

Njegov rad nagrađen je brojnim priznanjima, redovito je na popisima najboljih svjetskih gitarista, među top 10 prema Gutar World magazinu, počasne doktorate su mu dodijelili Berklee College of Music i Musicians Institute, prepoznat je kao netko tko uvodi najviše standarde izvrsnosti u upotrebi tehnologije u glazbi, a ima svoje mjesto i na Long Island Music Hall of Fame. Nastupao je uz brojne glazbene velikane i surađivao s imenima kao što su Frank Zappa, David Lee Roth i grupa Whitesnake, sudjelovao na izdanjima poput onih Alice Coopera, Motörheada ili Public Image Ltd., orkestralnim kompozicijama, a sve to uz bogatu solo karijeru.

Steve Vai - "Tender Surrender"

Ulaznice za večer sa Steveom Vaijem u Tvornici kreću u prodaju u petak 20. siječnja od 12:00 sati, a moći će se kupiti po pretprodajnoj cijeni od 34 eura. Ta cijena će vrijediti do 26. veljače, nakon čega će za ulaznicu trebati izdvojiti 37 eura. Na dan koncerta ulaznica će koštati 40 eura. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Dallas Music Shop Rijeka, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.