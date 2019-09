SSD ADATA SC680 novi je vanjski disk tvrtke Adata

SSD ADATA SC680 krase kompaktne dimenzije i puno stila, lako je prenosiv, a ima i sučelje USB 3.2 Gen 2 radi izvrsnih performansi čitanja i pisanja.

Lagan i brz

Lagan (35 g) i debeo svega 10 mm, SC680 je vrlo prenosiv te se može lako smjestiti u džepove i torbice. Zahvaljujući tome što koristi sučelje USB 3.2 Gen 2, vrlo je i brz, pa nudi brzine čitanja/pisanja do 530/460 MB/s, što znači da je 6,6 puta brži od vanjskih tvrdih diskova. Takve performanse ne pogoduju korisnicima samo prilikom prijenosa pohranjenih podataka, nego i prilikom učitavanja igara. Taj je SSD otporan na udarce, tiho radi i troši manje električne energije nego mnogi drugi vanjski SSD-ovi.

Jednostavna kompatibilnost, lakoća upotrebe

SC680 koristi priključak USB-C (Type C) koji je reverzibilan, pa nema pravog i krivog usmjerenja prilikom spajanja. On se bez dodatnih preduvjeta (plug and play) spaja na sustave s Windowsom, Mac OS-om i Androidom, što znači da korisnici mogu bez ograničenja razmjenjivati sadržaje između uređaja. Bilo da se koristi za rad ili uživanje, SC680 korisnicima nudi jednostavno povezivanje i praktičnost sučelja USB-C.

Točna dostupnost i cijena SSD-a ADATA SC680 ovisi o regiji.