Sretan vam Međunarodni dan žena!

Međunarodni Dan žena gotovo da je i zaboravljen među svim mogućim danima koje su nam uvalili... te Halloween, te Valentinovo, te ovo te ono... a karanfila ni traga ni glasa. No, OK, ipak više nema obaveznog muškog cuganja u firmi (a i poslije nje)... naravno, jer firmi tog tipa više jednostavno nemamo.

No, ovo je i dalje dan koji su žene digle svoj glas poodavno, ali situacija je samo malo ljepša i cifrastija nego do sada, a u nekim segmentima je možda čak i gora - žene se mlati, prezire, siluje, ubija, i to ne u nekim zaostalim zajednicama Trećeg svijeta, nego na ulicama i u stanovima naših gradova.

Plaće su i dalje manje nego muške za iste poslove, bez obzira koliko dobre i kvalitetne bile na svom radnom mjestu.

Da sad ne nabrajamo dalje... kod nas na portalu Dan žena je svaki dan, što vjerojatno znate ako nas barem sporadično pratite.

No, ipak treba obilježiti i i ovaj dan, službeno Dan žena, pa najdraže naše - sretan vam bio, neka vam dragi stvarno napravi nešto lijepo,,, ali ne samo danas, nego svaki dan!