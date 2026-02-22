Spremanje kuće i kalorije

Znate kako zapravo nije pošteno što muškarci lakše i brže gube kile od žena? Mislimo, pa to je opće poznata stvar, no o čemu se tu zapravo radi?

Liječnici su mjerili koliko energije potroše tri para tijekom svakodnevnih aktivnosti. Svih šest ispitanika konzumiralo je obroke od 600 kalorija prije nego što im je dodijeljena neka aktivnost poput zajedničkog sjedenja pred televizorom, sat vremena u teretani ili tri sata kućanskih poslova.

Dok je muškarac sjedeći na kauču potrošio 640 kalorija, žena je u isto vrijeme potrošila 292.

Žene troše manje kalorija zbog toga što imaju manju težinu od muškaraca, ali to objašnjava tek dio razlike, kažu stručnjaci. Drugi dio pripisuje se činjenici da muškarci raspolažu s više mišićne mase koja je puno veći potrošač energije od ostaloga tkiva.

Utvrđeno je i da se tijekom prijepodneva provedenog u kućanskim poslovima potroši kalorija koliko i u sat vremena iscrpljujućeg vježbanja u teretani.

Muškarac koji je vježbao sat u teretani potrošio je 834 kalorije, a žena 729 kalorija. Istodobno par koji je proveo prijepodne pospremajući kuću potrošio je sličnu količinu energije - muškarac 862 kalorije a žena 629 kalorije.

Stručnjaci ističu da to pokazuje da umjerene dugotrajne aktivnosti igraju puno važniju ulogu u životu u pogledu potrošnje kalorija nego što se vjeruje.

I onda, što ćemo? Jednostavno, bacite se na spremanje kuće, što da vam kažemo... naravno, natjerajte i dragoga pritom da radi neke teške stvari ;)