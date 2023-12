Spa rituali o kakvim ste dosad samo sanjali

U holističkim ritualima lica i tijela luksuznog španjolskog spa brenda ALQVIMIA odsad mogu uživati i Splićani, kao i svi posjetitelji Hacelia Wellness & Spa hotela Ambasador tijekom cijele godine.

Filozofija ovog high end aromaterapeutskog brenda temelji se na istodobnoj transformaciji tijela, uma i duha. ALQVIMIA, čiji je ekskluzivni distributer u Hrvatskoj tvrtka Humed pharma, svoju iznimnu kvalitetu duguje najpotentnijim i najčišćim sirovinama iz cijelog svijeta, posebnim formulacijama svojih proizvoda prema yin i yang polaritetu, poštivanjem cjelovitosti ljudskog tijela, prirode i okoliša te spajanju drevnog alkemijskog umijeća s postulatima aromaterapije i najsuvremenijom tehnologijom.

Upravo radi toga, Alqvimijini spa rituali sastavni su dio ponude wellness centara najprestižnijih svjetskih hotelskih lanaca kao što su Mandarin Oriental, Shangri-La i Ritz. I nedavno otvoren luksuzni splitski hotel Ambasador, inače sinonim za gradsku turističku ikonu još od 1937. godine, kada je na Matejušci izgrađena originalna zgrada ovog kultnog hotela, postao je tako uzbudljiva ALQVIMIA destinacija.

Osim hedonističkog koncepta, hotel Ambasador praktički je stopljen s najljepšom gradskom šetnicom na zapadnoj obali pri čemu se ističe pogled na splitsku rivu i otoke, ekskluzivna gastro ponuda, ali i jedinstveni spa rituali koji su dio strateške usmjerenosti hotela prema luksuzu i wellbeingu.

Hacelia Wellness & Spa hotela Ambasador svojim klijentima tako nudi tri vrlo posebna ALQVIMIA rituala: Queen of Egypt, Eternal Youth i Mother To Be.

Queen of Egypt je ritual na bazi najfinijih uljnih smola tamjana i mirte te soli Mrtvog mora. Ujedno evocira rituale ljepote drevnih egipatskih kraljica, koji pobuđuju unutarnju snagu i samopouzdanje.

Eternal Youth pomlađuje lice i tijelo povratkom na prirodnu frekvenciju samoobnove našeg tijela, uz svesrdnu pomoć najčišćih eteričnih ulja na svijetu.

Mother To Be ritual namijenjen je trudnicama, koje su vrlo često zakinute za mogućnost uživanja u spa tretmanima.