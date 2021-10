Snažan start radi sjajan posao

Razgovori o važnosti edukacije u ranom djetinjstvu (ECE) kruže već duže vrijeme. No, na vidjelo izlazi sve više studija koje otkrivaju potencijalne razlike u učenju između učenika koji su iskoristili prednosti edukacije u ranom djetinjstvu i onih koji nisu. Nepotrebno je reći da je tema postala rasprostranjenija nego ikad.

Odgajatelji, političari i roditelji postali su aktivni sudionici ovih rasprava i većina zemalja traži najbolje obrazovne mogućnosti za svoje najmanje građane. Suvremena istraživanja pokazala su da ulaganje u ranu edukaciju, osobito među djecom s intelektualnim teškoćama poboljšava ne samo kognitivne sposobnosti, već i kritične osobine ponašanja poput društvenosti, motivacije i samopoštovanja.

Snažan Start je program Hrvatske udruge za ranu edukaciju-Hureke osmišljen kako bi uz pomoć tima stručnjaka osigurao roditeljima djece s intelektualnim teškoćama sveobuhvatan pristup kvalitetnoj usluzi rane edukacije. Uvođenje takvog programa u rani odgoj utječe pozitivno na poboljšanje cjelokupnog razvoja i školskog uspjeha djeteta s intelektualnim teškoćama, te na čitav odgojno-obrazovni sustav.

Mama Larisa i njena kćerka Laura već nekoliko godina aktivne su sudionice programa Snažan start. Larisa je svjesna kako veliki dio roditelja nailazi na značajne prepreke u financijskom smislu. Stoga je odlučila aktivno se angažirati na društveno odgovornom projektu kako bi "snažan" start bio omogućen što većem broju djece s intelektualnim teškoćama.

Mnogo je različitih osjećaja s kojima se nose roditelji djeteta rođenog sa Sindromom Down. Strah od budućnosti jedan je od učestalijih, čak i ako se skriva i ignorira. Nije ugodno slušati o tome što sve tvoje dijete neće moći i što će mu u životu biti uskraćeno. Međutim, svaki put kad sam pogledala svoju slatku manekenku, vidjela sam čudesnu kreaciju i znala sam da ona može više i bolje, no nisam znala kako. Lauru sam uključila u program Snažan Start jer sam željela pružiti priliku da ostvari svoj puni potencijal. Mišljenja sam da bez rane edukacije i dobre pripreme za školu uspješna inkluzija u osnovnim školama naprosto nije provediva. To bi značilo da će osnovna škola biti početak, a vrlo vjerojatno i kraj njenog formalnog obrazovanja. U Hurekin projekt društveno odgovornog oglašavanja uključila sam se jer sam okružena velikim brojem roditelja koji silno žele svoju djecu uključiti u program Snažan Start ali nisu u mogućnosti to financirati. Ovom kampanjom želim pomoći i ostalim roditeljima i njihovoj djeci da dobiju jednaku priliku. Oslanjam se na veliko srce naših ljudi i sigurna sam da ćemo zajedno učiniti pravu stvar.

Program se temelji na osnaživanju roditelja, kao ključnog čimbenika u razvoju djeteta, na način da stručni tim "Snažnog starta" pruži sva potrebna znanja i upute za samostalan i svakodnevan doprinos napretku svog djeteta. Tim sačinjen od logopeda, edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja, roditelje i dijete prate od početka do kraja programa, te redovito evaluira postignuti napredak i planira daljnje aktivnosti. Uz to, za dijete je osiguran sav potreban tiskani radno-didaktičko-edukativni materijal, didaktičke igračke tvrtke Linit, koja je dobitnik priznanja Zlatne kune za najbolji start up u 2017. godini, terapijske minijature i softveri koji prate program, a razvijeni su u suradnji s prof. dr. sc. Miroslavom Vrankićem.

Ovim putem roditelje želim potaknuti da djecu što ranije uključe u program, obzirom da je djeci s intelektualnim teškoćama potrebno znatno više vremena za svladavanje vještina i znanja u odnosu na djecu urednog razvoja. Dobra priprema i sustavno organiziran proces učenja temelj su uspješne inkluzije u osnovnu školu.

- Program je podijeljen na četiri stupnja rane edukacije i dva stupnja predškolskog programa. Prva četiri stupnja temelje se na iskustvenoj igri uključivanjem što više osjetila, a roditelji se upoznaju s metodom ranog učenja. Kontinuirano se radi na ubrzavanju pamćenja (Blic metoda), unapređenju razumijevanja, uspostavljanju pažnje i koncentracije, senzorici, organizaciji semantičke mreže i postavljanju temelja za logičko zaključivanje - kaže nam odgojiteljica Iva Garić.

Osobita se pažnja posvećuje jezično-govornom razvoju kroz kontinuirano širenje vokabulara, vježbanje izgovora i problematičnih glasova, napretku govora od riječi do višesložne rečenice, povezivanju rečenica u cjeline. Djeca uče slova, globalno i fonetsko čitanje, brojeve, usvajaju analizu i sintezu, igraju društvene igre, služe se računalom. Radi se na glasovnoj raščlambi i razvoju slušne i govorne, te vidne i prostorne percepcije - objašnjava nam logopedinja Tamara Galunić.

- Uvježbavanje fine motorike, unapređenje grafomotoričkih vještina, koordinacija pokreta oko ruka, pisanje, igranje društvenih igara također su važan segment programa - dodaje edukacijska rehabilitatorica i Numicon terapeutkinja Martina Jurilj.

Djeca kroz program rane edukacije ujedno dobivaju bogato enciklopedijsko znanje, služe se terapijskim minijaturama i zemljopisnim kartama, usvajaju količinske vrijednosti, brojeve i brojanje, zbrajanje i oduzimanje, služe se Numicon metodom, uče raspoznavati novac i raspolagati s njime, te razvijaju i druge vještine potrebne za svakodnevni život.

Zadnja dva stupnja, 5. i 6. stupanj se temelje na učenju kroz kreativno istraživačku igru, uz didaktičke igračke, drvene umetaljke/slagalice i terapijske minijature, sa svrhom postizanja zadovoljavajuće razine logičkog povezivanja i zaključivanja. Navedene vještine potrebno je dodatno podupirati i usavršavati, ovisno o djetetovom napretku na prethodnim stupnjevima programa. Kreativni projekti koji obuhvaćaju čitanje i prepričavanje lektire i dječijih knjiga dijete potiču na slikovno-umjetničko izražavanje prema njihovom sadržaju.

U provođenju programa važna je motiviranost, upornost I kontinuirani angažman od pola sata do sat vremena dnevno. Program je individualiziran te obuhvaća većinu tema koje se obrađuju u nižim razredima osnovne škole. Metode podučavanja prilagođavaju se djetetovim potrebama, interesirama i napretku, čime stvaramo podlogu za uspješno formalno obrazovanje i sprečavamo stagnaciju učestalu kod djece s intelektualnim teškoćama koja u školu dolaze nespremna - objašnjava nam edukacijska rehabilitatorica Martina Jurilj.

U Snažan start dosad je uključeno stotinjak djece čijim roditeljima je financiranje programa sve češći problem, te smo zbog toga pokrenuli društveno odgovornu kampanju pod istim nazivom. Njome želimo privući pažnju tvrtkama diljem Hrvatske kako bi zakupile naš oglasni prostor ili donirale sredstva. Sav uplaćeni iznos namijenjen je pokrivanju troškova programa djeci koja čekaju uključenje.

Želite li nam se pridružiti u borbi za bolju i sigurniju budućnost naše djece, javite se na mail larisa.snazanstart@gmail.com.