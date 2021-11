Smrznuta pizza nezdrava je za vas

Zamrznuta pizza je ukusna, brza, laka i obično jako pristupačna. I iako je možda zvijezda segmenta smrznute hrane, to je također dokaz da nije zlato sve što sija, piše Eatthis.

Kako se ispostavilo, zamrznuta pizza je zapravo daleko gora za vas nego što smo mislili, što je uglavnom zbog visoke razine zasićenih masti, natrija i rafiniranih ugljikohidrata. Dakle, iako može biti zgodna i ukusna slastica za večeru, važno je smrznutu pizzu konzumirati umjereno i pročitati deklaraciju na pakiranju, kako biste mogli izabrati onu koja nije baš toliko loša.

Prema jednom industrijskom izveštaju zamrznuta i prethodno pakirana hrana konzumira se sve više zbog svoje pristupačnosti i pogodnosti, a prodaja zamrznutih pizza će značajno porasti od sada do 2025.

>> Smrznuta hrana ima dobre i loše strane >>

Jedan od najčešćih problema sa zamrznutom pizzom je izuzetno visok sadržaj natrija. Moguće je da u samo jednoj porciji, što je oko 1/6 pizze, ima čak 760 miligrama natrija.

U nekim je prisutno 980 miligrama natrija po porciji što je 43% dnevne preporučene vrijednosti u šestini pizze.

Sljedeće na što treba obratiti pažnju su masne kalorije, posebno one iz zasićenih masti. Neke pizze imaju čak 12 grama masti, od kojih su pet zasićene masti. Postoje i one sa 17 grama masti od kojih je osam zasićenih.

Također, tu je i veća razina rafiniranih ugljikohidrata i to obično u obliku obogaćenog bijelog ili pšeničnog brašna. Rafinirani ugljikohidrati mogu biti problematični jer su to vrste ugljikohidrata koji su prerađeni do te mjere da gube mnogo nutritivne vrijednosti, uključujući i vlakna