Skupna izložba 'Iza kulisa' otvorena u Galeriji ULUPUH

"Iza kulisa", skupna izložba radova autora velikog natjecanja kratkometražnog filma ovogodišnjeg Animafesta, koja otkriva koliko je nastanak animiranog filma dug i zahtjevan proces, otvorena je u srijedu u Galeriji ULUPUH.

To je drugi put da Animafest u sklopu svojih popratnih događanja predstavlja tzv. making-of grupnu izložbu autora koji se u Zagrebu natječu za nagrade i pozvani su za sudjelovanje po dovršenju rada festivalske selekcijske komisije, a dio njih došao je i na samo otvorenje.

Od 41 filmskog naslova, odnosno njihovih autora selektiranih za veliko natjecanje, 13 ih je prihvatilo poziv te, poslavši maksimalno pet izložaka, ponudilo širok raspon umjetničkih radova, od klasičnih slika, skica, crteža, grafika i kolaža, preko lutaka i dijelova scenografije, sve do specifičnih instalacija, videoigara i multimedije.

Kustosica Paola Orlić kaže da se izložba temelji na ideji promocije šireg prezentacijskog poligona koji festivalskoj publici nudi uvid u pozadinu umjetničkog procesa te razotkriva neke od najzanimljivijih trenutaka „iza kulisa", u smislu tzv. work in progress etapa koje su prethodile samom završetku filma.

"Ljudi često nisu niti svjesni kolike godine rada stoje iza jednog animiranog filma koji, primjerice, traje najviše petnaest minuta. Cijela vojska ljudi to radi, a ne samo jedan čovjek, a to se može vidjeti i na izložbi", rekla je.

"Projekt smo počeli prošle godine i pokazao se kao lijep izazov za autore, svi su jako pozitivno reagirali na to i željeli prikazati svoju animaciju izvan mraka kinodvorane", ustvrdila je.

Sve je ove godine bilo puno teže nego u 'normalnim' okolnostima. "Mnogi su letovi bili odgođeni, neki su radovi zapeli na carinama i dugo čekali da dođu u Zagreb, no uspjeli smo", dodala je.

Koncept je definiran kao pregled isključivo demonstrativnog karaktera s naglaskom na prezentaciji raznorodnosti i raznolikosti tehnika i ideja te autorskih pristupa iza selektiranih naslova.

Po njezinim riječima, stoga je i izložba utemeljena prije svega na postulatu slobode odabira autora, koji su po potvrdi participacije i slanja radova tek naknadno kurirani te osmišljeni i grupno postavljeni kao zaokružena izložbena cjelina.

Primjerice Matija Pisačić pokazuje kako je nastajalo "Umorstvo u katedrali", od prve skice razvoja lika detektivke Glorije Scott, a Natko Stipaničev svoj proces rada u filmu "Arka".

Među radovima petnaestak radova su još "Betty" (Will Anderson), "Just a Guy" (Shoko Hara), "Leaking Life" (Shunsaku Hayashi), "Altötting" (Andreas Hykade), "Suggestions of Least Resistance" (Michelle Kranot, Uri Kranot), "Washing Machine" (Alexandra Májová), "Revolykus" (Victor Orozco Ramirez),"Tie" (Alexandra Ramires), "Ties" (Dina Velikovskaya), "My Exercise" (Atsushi Wada) i "The Six" (Chen Xi).

Animafest je u popratnom programu otvorio i izložbu "Majstor poetskih vizija" dobitnika Animafestove Nagrade za životno djelo Georgesa Schwizgebela u Galeriji Kranjčar, a u predvorju Kina SC postavljena je grupna izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti, s aplikacijom proširene stvarnosti, na kojoj se mogu pronaći naljepnice s ilustracijama, skenirati QR-kod i pokrenuti animacija.

Izložba u Galeriji ULUPUH se može razgledati do 4. listopada.